Katar Kraliyet Ailesi iki kamyon eşyayla Bodrum’da tatil yapıyor

3 hours önce
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Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani

Katar Kraliyet Ailesi, İki kamyon eşya, 500 bavul ve 180 personel ile Bodrum’a gitti.

Bodrum’a demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu.

Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta yoğun bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.

ÜST DÜZEY ÖNLEM

Katar kraliyet ailesi için Milas-Bodrum Havalimanı’nda üst düzey önlem alındı. Polis ekiplerinin eskortluğunda yata geçen Al Sani ailesine denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

180 PERSONELİYLE GELDİ

Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu.

Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.

Kraliyet ailesinden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşlerinden biri olduğu 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum’un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi.

Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşinin aracı kendi kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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