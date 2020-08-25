Nihat Hatipoğlu’ndan koronavirüs açıklaması geldi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu sevenlerini korkuttu! Atv ekranlarında uzun yıllardır program sunan Nihat Hatipoğlu koronavirüs iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ciğerlerindeki problem nedeniyle hastaneye kaldırılan Hatipoğlu koronavirüs testi yaptırdı. Peki, Nihat Hatipoğlu hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Uzun yıllardır ekranlarda dini televizyon programı sunan Nihat Hatipoğlu ile ilgili bazı iddialar sosyal medyada konuşuluyordu. Bazı kullanıcılar sosyal medyada Nihat Hatipoğlu’nun koronavirüse yakalandığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama Hatipoğlu’nun resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

NİHAT HATİPOĞLU’NDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI GELDİ

Nihat Hatipoğlu, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hatipoğlu açıklamasında: “Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun” ifadelerine yer verdi.

NİHAT HATİPOĞLU KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Sosyal medyada yayılan, Nihat Hatipoğlu’nun koronavirüs olduğu iddiası gündemi sarstı. Facebook hesabındaki paylaşımda ‘Ya Şafî… Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz…’ ifadeleri yer aldı.

Hatipoğlu’nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nihat Hoca’nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca’nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor.” dedi.