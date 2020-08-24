Giresun: Sel felaketinde ikisi asker en az yedi kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayıp

Giresun’un Dereli İlçesi’nde meydana gelen selde ikisi asker en az yedi kişi hayatını kaybetti. 10 kişinin ise kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte bölgedeki Aksu Deresi taştı, Giresun – Sivas yolu ulaşıma kapatıldı.

Bölgede çok sayıda ev, tedbir amaçlı tahliye edildi. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri Dereli İlçesi ve çevresinde dün akşamdan bu yana arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor. Giresun Valiliği ise bir kriz merkezi oluşturmuş durumda.

İçinde 5 askerin bulunduğu bir jandarma aracı da sel sularına kapıldı. Akşam saatlerinde kayıp olan bir jandarmanın daha cesedi bulunmasıyla hayatını kaybeden asker sayısı ikiye çıktı.