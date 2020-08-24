Giresun: Sel felaketinde ikisi asker en az yedi kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayıp
Giresun’un Dereli İlçesi’nde meydana gelen selde ikisi asker en az yedi kişi hayatını kaybetti. 10 kişinin ise kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.
Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte bölgedeki Aksu Deresi taştı, Giresun – Sivas yolu ulaşıma kapatıldı.
Bölgede çok sayıda ev, tedbir amaçlı tahliye edildi. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri Dereli İlçesi ve çevresinde dün akşamdan bu yana arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor. Giresun Valiliği ise bir kriz merkezi oluşturmuş durumda.
İçinde 5 askerin bulunduğu bir jandarma aracı da sel sularına kapıldı. Akşam saatlerinde kayıp olan bir jandarmanın daha cesedi bulunmasıyla hayatını kaybeden asker sayısı ikiye çıktı.
Ölenler arasında olan bir uzman çavuşun cenazesi askeri törenle memleketi Çanakkale’ye uğurlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gece saatlerinde afetin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.
Bakan Soylu yaptığı basın açıklamasında 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade etti.
Metrekare başına düşen yağmur 100 kilogramı aştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede yağmurun Cumartesi günü 16.00’da başladığını ve 21.00’e kadar etkili olduğunu ifade etti ve yer yer metrekare başına düşen yağmurun 100 kilogramı aştığını belirtti.
Bakan Pakdemirli, yağmurun bugün de Trabzon, Rize ve Artvin’de etkili olmasının beklendiğini söyledi.