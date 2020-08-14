Türk Hava Yolları’nın ‘pandami’ zararı: 4 milyar 250 milyon TL

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği şirketlerden Türk Hava Yolları, ikinci çeyrek bilançosunu da açıkladı.

THY, 2020 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL net zarar etti. Böylece yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar açıklamış oldu. Şirket geçen sene ikinci çeyrekte 133 milyon TL net kâr, geçen senenin ilk yarısında 1 milyar 120 milyon TL net zarar açıklamıştı.

THY’nin kargo gelirleri dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 90 arttı. Yolcu ve teknik gelirleri sırasıyla yüzde 96 ve yüzde 61 azalırken, konsolide ciro dolar bazında yüzde 72 (TL’de yüzde 67 düşüş) düşüşe neden oldu.

Sınırlı sayıda uçuşun ve çoğunlukla kargo uçuşlarının yer aldığı çeyrekte, bölgelerin toplam yolcu ve kargo gelirlerindeki payı Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa’yı sırasıyla yüzde 43, yüzde 20 ve yüzde 18’lik paylarla ilk sıraya koydu.

Salgın nedeniyle THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini nisan ve mayıs aylarında yapamamış, haziranda sınırlı sayıda sefer başlatılmıştı.