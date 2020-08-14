AB’den Kovid-19 aşısı için alım anlaşması

5 hours önce
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Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç firması AstraZeneca’nın geliştirdiği potansiyel aşının alımı için anlaşma yapıldığını bildirdi.

AB Komisyonu, Kovid-19’a karşı geliştirilen olası aşı ön alım stratejisi kapsamında ilk anlaşmanın merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca ile yapıldığını duyurdu.

Geliştirilen aşının Kovid-19’a karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 300 milyon doz alınacağı belirtilen açıklamada, yapılan sözleşmede 100 milyon doz ilave aşı alımı seçeneğinin de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, aşı çalışmaları sürdüren Sanofi-GSK ve Johnson & Johnson ile de benzer anlaşmalar için istikşafi görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz- İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan “ChAdOx1 nCoV-19” adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya’da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

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