Galatasaray’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

6 hours önce
0 117 Bir dakikadan az

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte iki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Kulüp yaptığı açıklamada “İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi. Oyuncuların klinik şikayetinin olmadığı ve izolasyon sürecinin başladığı da öğrenildi.

Resmi açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, gelişmenin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Paylaşımda “Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü’nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz” sözleri kullanıldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 hours önce
90

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı

1 day önce
753

Northampton’da yaklaşık 300 fabrika işçilerin Covid-19 testi pozitif çıktı

1 day önce
912

İngiltere’de 3 milyon 400 bin kişiye Covid-19 bulaşmış olabilir

1 day önce
152

İspanya’da sosyal mesafenin uygulanamayacağı açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.