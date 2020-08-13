Doğu Akdeniz: Türkiye ve Fransa arasında gerilim

4 hours önce
0 148 1 dakikada oku

Türkiye ile Fransa arasında diplomatik gerilim, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle yeniden alevlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba gecesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Oruç Reis gemisi ile hidrokarbon arama faaliyetlerine tepki gösterdi ve Türkiye’nin bu adımı karşısında bölgedeki askeri varlıklarını geçici olarak artıracaklarını söyledi.

Macron’un açıklaması sonrası Perşembe sabahı “Lafayette” adlı Fransız fırkateyni iki Rafale savaş uçağı eşliğinde Doğu Akdeniz’e gönderildi.

YunanistanSavunma Bakanlığı kaynakları uçakların ve fırkateynin sabah saatlerinde Girit Adası açıklarına ulaştığını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Twitter hesabından Fransızca attığı tweette “Emmanuel Macron Yunanistan’ın gerçek bir dostu ve Avrupa’nın değerleri ile uluslararası hukukun ateşli bir savunucusu” dedi.

Emmanuel Macron, açıklamasında Türkiye’den bölgede yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Macron, Miçotakis ile telefon görüşmesi sonrası Türkiye’nin “tek taraflı” gerçekleştirdiği faaliyetlerinden kaygı duyduğunu ve iki NATO üyesi ülke arasında “barışçıl bir diyalog ortamının doğabilmesi için” hidrokarbon arama faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca “bölgedeki durumu izlemek ve uluslararası hukukun uygulanma kararlığını vurgulamak amacıyla” Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak güçlendireceklerini de ifade etti.

Paris ile Ankara arasında son dönem yaşanan gerilimler Suriye, Libya, Doğu Akdeniz tartışmaları üzerinde yoğunlaşıyor.

Doğu Akdeniz’de enerji arama çalışmaları

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz aramaya başlaması iki NATO üyesi Fransa ile Türkiye arasındaki gerilimi tetikledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs ve Ankara’nın tepkisine rağmen, bölgede doğalgaz arama ve çıkarma haklarını Fransız şirketi Total’e vermişti.

Bunun üzerine Türkiye, Libya’yla deniz yetki alanı mutabakatı yaptı ve bu anlaşmaya Atina’nın yanı sıra Fransa dahil, İtalya, İsrail, Mısır, Lübnan dahil diğer Akdeniz ülkeleri de tepki gösterdi. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ocak 2020 sonunda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından bölgeye Fransız savaş gemilerini göndermeyi teklif etmişti.

fransa gemisi

Macron, 23 Temmuz’da Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastiades ile Paris’te yaptığı görüşme sonrası da Avrupa Birliği’ne Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

Macron, Türkiye’yi Yunanistan ve Kıbrıs’ın deniz yetki alanını ihlal etmekle suçladı ve Türkiye’nin eylemlerini “provokasyon” olarak tanımladı.

Libya’ya ‘silah taşıma’ iddiası

Fransa ile Türkiye, Libya’da farklı tarafları destekliyor. Fransa, Libya Ulusal Ordusu lideri Genel Halife Hafter’in yanında yer alırken, Türkiye ise Birleşmiş Milletler’in de tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni meşru güç olarak görüyor.

Fransa, Türkiye’nin Libya’daki varlığının bölgedeki istikrarı derinleştireceği kaygısını sıkça dile getirmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

26 mins önce
25

‘Erkeklik öldürüyor; İstanbul Sözleşmesi yaşatır’

28 mins önce
32

İngiltere’ye ulaşmak isteyen göçmenler, Fransa ile Ada arasındaki Manş Denizi rotasını kullanıyor

1 day önce
1,896

13. kattan düşüp ölen komşusunu balkonda kahve içerek izlediler

2 days önce
518

Terk edilmiş malikanenin kilerinde 30 yıllık ceset bulundu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.