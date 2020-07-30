Adana’da maske takmak geceyarısından itibaren zorunlu olacak

2 days önce
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Adana’da koronavirüs salgını nedeniyle geceyarısından itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun’nun olağanüstü bir toplantı yaptığı kaydedildi ve “Alınan tedbirlerin, salgının yayılma hızını düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimizde ek tedbir alınmıştır. Bu kapsamda bugün saat 24.00’ten itibaren vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. ” denildi.

Açıklamada ayrıca, karara uymayanlara 900 lira idari para cezası verileceği vurgulandı.

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