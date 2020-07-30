Türkiye, AB’nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler listesine yine giremedi

2 days önce
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AB Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesine Türkiye’yi yine almadı.

Önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a seyahatler kademeli olarak açılacak.AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde, Çin’e de kısıtlama uygulanmayacak.

Ancak bir önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir’e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.Söz konusu liste, ülkelerdeki Covid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

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