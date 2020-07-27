Mersin’de kahreden kaza: 2 otobüs şoförü ile 4 asker şehit oldu

\r\n\r\nMersin'in Mut il\u00e7esinde askerleri ta\u015f\u0131yan otob\u00fcs devrildi.\u00a0\u0130ddiaya g\u00f6re, Manisa-Ala\u015fehir'den Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri ta\u015f\u0131yan otob\u00fcs\u00fcn freni bo\u015fald\u0131. Otob\u00fcs\u00fcn \u015farampole yuvarlanmas\u0131 sonucu ara\u00e7ta bulunan 2 otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc ile 4 asker \u015fehit oldu, \u00e7ok say\u0131da asker yaraland\u0131. Yaral\u0131 askerler hastanede tedaviye al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nVAL\u0130L\u0130K:\u00a02 OTOB\u00dcS \u015eOF\u00d6R\u00dc \u0130LE 4 ASKER\u0130M\u0130Z \u015eEH\u0130T OLDU\u00a0\r\n\r\nMersin Valili\u011fi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Mut il\u00e7esi Sertavul mevkiinde askeri personel ta\u015f\u0131yan sivil otob\u00fcs hen\u00fcz tespit edilemeyen bir sebeple tek tarafl\u0131 trafik kazas\u0131 yapm\u0131\u015f olup; ilk belirlemelere g\u00f6re 2\u00a0otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc ile 4 askerimiz \u015fehit oldu.\u00a0A\u011f\u0131r yaral\u0131 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde \u00e7al\u0131\u015fmalar devam etmektedir. \u015eehitlerimize Allah\u2019tan rahmet, yaral\u0131lar\u0131m\u0131za acil \u015fifalar dileriz" ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.