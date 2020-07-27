Mersin’de kahreden kaza: 2 otobüs şoförü ile 4 asker şehit oldu

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 2 otobüs şoförü ile 4 asker şehit oldu, çok sayıda asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

VALİLİK: 2 OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLE 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada “Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.