Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı

Oscan \u00f6d\u00fcll\u00fc amerikal\u0131 akt\u00f6r Tom Hanks ve Yunan as\u0131ll\u0131 e\u015fi Rita Wilson resmen Yunan vatanda\u015f\u0131 oldu.\r\nYunanistan Ba\u015fbakan\u0131 Kiryakos Mi\u00e7otakis, Instagram'da ellerinde Yunan pasaportu tutan \u00e7iftle \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nYunanistan Cumhurba\u015fkan\u0131 Prokopis Pavlopulos, Hanks'in Yunanistan ve Yunan k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn tan\u0131t\u0131m\u0131na katk\u0131s\u0131 nedeniyle ge\u00e7en y\u0131l \u00e7ifte fahri vatanda\u015fl\u0131k veren bir kararname imzalam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nYasa uyar\u0131nca resmen vatanda\u015f olabilmeleri i\u00e7in \u00e7ift ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n bir y\u0131l i\u00e7inde yemin etmesi gerekiyordu.\r\n\r\n\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Takis Teodorikakos, Tom Hanks'in Temmuz 2018'de Attika b\u00f6lgesinde 100'den fazla ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi orman yang\u0131nlar\u0131na b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6sterdi\u011fini ve sorunun k\u00fcresel medyaya ta\u015f\u0131nmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\nhttps:\/\/www.instagram.com\/p\/CDGDHiODHhN\/?utm_source=ig_embed