Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı

Oscan ödüllü amerikalı aktör Tom Hanks ve Yunan asıllı eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Instagram’da ellerinde Yunan pasaportu tutan çiftle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Hanks’in Yunanistan ve Yunan kültürünün tanıtımına katkısı nedeniyle geçen yıl çifte fahri vatandaşlık veren bir kararname imzalamıştı.

Yasa uyarınca resmen vatandaş olabilmeleri için çift ve çocuklarının bir yıl içinde yemin etmesi gerekiyordu.

İçişleri Bakanı Takis Teodorikakos, Tom Hanks’in Temmuz 2018’de Attika bölgesinde 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına büyük ilgi gösterdiğini ve sorunun küresel medyaya taşınmasına yardımcı olduğunu söylemişti.