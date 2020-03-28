Türkiye’de 17 yeni can kaybi, 2069 yeni vaka

T\u00fcrkiye Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, yeni tip koronavir\u00fcsle ilgili, son 24 saatte 7 bin 533 test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildi\u011fini, bug\u00fcn kaybedilen 17 ki\u015fiyle toplam toplam can kayb\u0131n\u0131n 92'yi buldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\nKoca, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Bilkent Yerle\u015fkesi'ndeki Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu Toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n 1 Aral\u0131k 2019'dan \u00f6ncesine d\u00f6nme m\u00fccadelesi verdi\u011fine dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\nTOPLAM CAN KAYBI 92, TOPLAM VAKA SAYISI 5698 \r\n\r\nBakan Koca, hastal\u0131\u011fa dair verilerin her g\u00fcn Bakanl\u0131\u011f\u0131n kurumsal intemet sayfas\u0131nda yay\u0131nlanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131klann\u0131 an\u0131msatarak, yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn g\u00fcncel verilerinin yer ald\u0131\u011f\u0131 tabloyu g\u00f6stererek, \u015fu bilgileri payla\u015ft\u0131:\r\n\r\n"Son 24 saatte 7 bin 533 test yap\u0131ld\u0131, toplamda 47 bin 823 test yap\u0131lm\u0131\u015f oldu. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka say\u0131m\u0131z 5 bin 698. Bug\u00fcn kaybetti\u011fimiz 17 kisiyle toplam can kayb\u0131m\u0131z 92'yi buldu. \u015eu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalanm\u0131zdan 344 ki\u015fi yo\u011fun bak\u0131mdad\u0131r, bunlan\u0131n 241'i ent\u00fcbe durumdad\u0131r. 42 hastam\u0131z ise jyile\u015ferek taburcu edilmi\u015ftir. Su an intemet sayfam\u0131zda bu veriler yay\u0131nlanm\u0131\u015f durumda. Bundan sonra her g\u00fcn bu verleri oradan takip edebilirsiniz. Aziz milletimizi bilgilendirmeye devam edece\u011fiz."\r\n\r\nBakan Koca, hangi illerde karantina uygulan\u0131p uygulanmayaca\u011f\u0131na ili\u015fkin soruya da. "Biz b\u00fct\u00fcn illerde ne kadar vaka oldu\u011funu biliyoruz \u00d6zellikle baz\u0131 illerimizde bu vaka \u015fay\u0131lar\u0131n\u0131n fazla oldu\u011funu biliyoruz. Bu \u00e7er\u00e7evede Bilim Kurulunun birtak\u0131m \u00f6nerileri oldu. Bununla ilgili de al\u0131nabilecek bir tedbir varsa zaten devlet gere\u011fini yapar." yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\nBakan Koca, "B\u00fct\u00fcn illerde ne kadar vaka oldu\u011funu biliyoruz. baz\u0131 illerde vaka saylar\u0131n\u0131n fazla oldu\u011funu biliyoruz." dedi.\r\n\r\nBakan Koca, "Sah\u0131slar\u0131n veya \u00f6zel bir kurulu\u015fun kendi ba\u015f\u0131na kit alarak, numuneleri test ediyor olmas\u0131 asla kabul etti\u011fimiz bir durum de\u011fil." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n\r\nBakan Koca, "N95 dedi\u011fimiz hekimlerin kulland\u0131\u011f\u0131 maske, 3 milyon 615 bin tane iki g\u00fcn \u00f6nce b\u00fct\u00fcn kurumlar\u0131m\u0131za da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131." dedi.\r\n\r\nBakan\u0131 Koca, "Yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitelerinde y\u00fczde 62-63 oran\u0131nda bir doluluk var." diye konu\u015ftu.