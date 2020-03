Türkiye’de 17 yeni can kaybi, 2069 yeni vaka

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle ilgili, son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldığını, 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildiğini, bugün kaybedilen 17 kişiyle toplam toplam can kaybının 92’yi bulduğunu bildirdi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tüm dünyanın 1 Aralık 2019’dan öncesine dönme mücadelesi verdiğine dikkati çekti.

TOPLAM CAN KAYBI 92, TOPLAM VAKA SAYISI 5698

Bakan Koca, hastalığa dair verilerin her gün Bakanlığın kurumsal intemet sayfasında yayınlanacağını açıkladıklannı anımsatarak, yeni tip koronavirüsün güncel verilerinin yer aldığı tabloyu göstererek, şu bilgileri paylaştı:

“Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı, toplamda 47 bin 823 test yapılmış oldu. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kisiyle toplam can kaybımız 92’yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalanmızdan 344 kişi yoğun bakımdadır, bunlanın 241’i entübe durumdadır. 42 hastamız ise jyileşerek taburcu edilmiştir. Su an intemet sayfamızda bu veriler yayınlanmış durumda. Bundan sonra her gün bu verleri oradan takip edebilirsiniz. Aziz milletimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Bakan Koca, hangi illerde karantina uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya da. “Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz Özellikle bazı illerimizde bu vaka şayılarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Bilim Kurulunun birtakım önerileri oldu. Bununla ilgili de alınabilecek bir tedbir varsa zaten devlet gereğini yapar.” yanıtını verdi.

Bakan Koca, “Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz.” dedi.

Bakan Koca, “Sahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, “N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı.” dedi.

Bakanı Koca, “Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var.” diye konuştu.