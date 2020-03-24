Londra’dan dönen Türk Milli Takımdaki iki kişide koronavirüs çıktı

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131 Avrupa Kota M\u00fcsabakalar\u0131\u2019n\u0131n durdurulmas\u0131n\u0131n sonras\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6nen Boks Milli Tak\u0131m kafilesi karantina alt\u0131na al\u0131nmam\u0131\u015ft\u0131. Yap\u0131lan testler sonras\u0131nda 19 ki\u015filik kafileden bir sporcu ve bir antren\u00f6r\u00fcn koronavir\u00fcs testleri pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nT\u00fcrkiye Boks Milli Tak\u0131m\u0131, 17 Mart Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc \u0130ngiltere\u2019deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131 Avrupa Kota M\u00fcsabakalar\u0131\u2019n\u0131n durdurulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yurda d\u00f6nd\u00fc. \u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019na inen milli kafile doldurduklar\u0131 form ile karantinaya al\u0131nmay\u0131p evlerine g\u00f6nderilmi\u015fti.\r\n\u201cKARANT\u0130NAYA ALINMADIK\r\nEvlerinde kendilerinin karantina i\u015flemi uygulayacaklar\u0131n\u0131 dile getiren T\u00fcrkiye Boks Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Ey\u00fcp \u00d6zge\u00e7, \u201cKarantinaya al\u0131nmad\u0131k. Form var, formu dolduruyorsunuz \u00e7\u0131k\u0131yorsunuz. Herhangi bir \u015fikayet var m\u0131, \u00f6ks\u00fcr\u00fck var m\u0131, ate\u015f var m\u0131 diye soruluyor. Tak\u0131m\u0131m\u0131zla sabah ak\u015fam beraberdik, hi\u00e7birimizde \u00f6yle bir \u015fey olmad\u0131. Biz kendimizi iyi koruduk ve buraya geldik\u201d \u015feklinde a\u00e7\u0131klama yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nT\u00fcrkiye Boks Milli Tak\u0131m\u0131 Ba\u015f Antren\u00f6r\u00fc Seyfullah Dumlup\u0131nar ile 75 Kg\u2019da m\u00fccadele eden Fenerbah\u00e7e\u2019nin milli sporcusu Serhat G\u00fcler, 3 g\u00fcn \u00f6nce y\u00fcksek ate\u015f nedeniyle hastaneye ba\u015fvurdu. Seyfullah Dumlup\u0131nar Bayburt\u2019ta, Serhat G\u00fcler\u2019in ise \u0130stanbul\u2019da yapt\u0131rd\u0131klar\u0131 koronavir\u00fcs testleri d\u00fcn gece pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. Kafilede yer alan di\u011fer isimlerin de koronavir\u00fcs testini yapt\u0131rd\u0131klar\u0131 ve 4 sporcuda daha y\u00fcksek ate\u015f belirtisi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\nEY\u00dcP G\u00d6ZGE\u00c7: \u201cT\u00dcM KAF\u0130LE EVLER\u0130M\u0130ZDE KARANT\u0130NA \u0130\u015eLEM\u0130 UYGULADIK\u201d\r\nT\u00fcrkiye Boks Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Ey\u00fcp G\u00f6zge\u00e7, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fclkeye d\u00f6n\u00fc\u015fte havaliman\u0131nda gerekli sorulara cevap verdiklerini ve sonras\u0131nda t\u00fcm kafileyievlerine g\u00f6nderdiklerini dile getirdi. G\u00f6zge\u00e7, \u201cBen de dahil olmak \u00fczere t\u00fcm kafile evlerimizde karantina i\u015flemi uygulad\u0131k. Ancak kafilemizde yer alan bir sporcumuz ve bir antren\u00f6r\u00fcm\u00fcz\u00fcn testleri pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. Geri kalanlarda belirtiler do\u011frultusunda testleri veriyoruz ve s\u00fcrenin dolmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. Kafilenin sa\u011fl\u0131k durumunu yak\u0131ndan takip ediyoruz. Duruma g\u00f6re gerekli i\u015flemler yap\u0131lacak. Geli\u015fmeler do\u011frultusunda bilgilendirme yapaca\u011f\u0131z. Baz\u0131 sporcular\u0131m\u0131z\u0131n da test sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 bekliyoruz\u201d dedi.