İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “NATO olarak da bizler Türkiye’nin İdlib’de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde ana gündemin İdlib ve sınırdaki mülteciler olduğu ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu: “Rejimin İdlib’deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Şoci mutabakatına uyulması yönündekli çabalarımıza Birleşik Krallağın destek vereceğinden şüphemiz yok.”

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: “NATO olarak da bizler Türkiye’nin İdlib’de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz. İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya’nındır. Suriye rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur.”

Bakan Çavuşoğlu açıklamasının devamında, “(Avrupa’ya giden göçmenler) Bunları durduracak noktada değiliz” ifadelerine yer verdi.

“EN BÜYÜK SORUMLULUK SURİYE REJİMİ VE RUSYA’NINDIR”

Raab, “İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya’nındır.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, “Suriye rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur.” diye konuştu.