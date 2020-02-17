Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 5 kuruşluk dava

9 hours önce
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasında kendisine 500 bin TL’lik dava açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 5 kuruşluk karşı dava açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır’ açıklamasına ilişkin ispat haklarını da kullanacakları belirtildi.

Kılıçdaroğlu, iddiaları konusunda İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner ve Celal Ülgen’i tanık olarak gösterdi.

‘Hodri meydan’

Avukat Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, “Önceden duyurduğumuz gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile RTE hakkında (özellikle!) 5 kuruşluk dava açtık! Yazdığımız dilekçede ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağını’ ispatlayacağımızı, RTE’nin dava açmaktan ötürü pişman olup üzüleceğini belirttik! Hodri Meydan” ifadesine yer verdi.

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