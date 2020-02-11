Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı

3 hours önce
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Kırklareli’de internet üzerinden bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı S. ve L. isimli kadınlarla buluşmak için toplam 40 bin 700 TL para gönderen E.C.E., kadınların kendisiyle buluşmaması üzerine dolandırıldığını anladı.

Kırklareli’de internet ortamındaki bir arkadaşlık sitesinde S. isimli kadınla tanışan E.C.E, buluşmak için 5 bin 700 TL para gönderdi.

Buluşma tarihini sürekli erteleyen kadın,  E.C.E’yi L. isimli başka bir kadına yönlendirdi.

Bunun üzerine L. isimli kadınla konuşmaya başlayan E.C.E, çeşitli tarihlerde L.’ye 35 bin TL para gönderdi.

Buluşmak için kendisinden para isteyen her iki kadının da buluşmayı ertelemesi üzerine dolandırıldığını anlayan E.C.E polise başvurdu.

Her iki kadına da parayı ATM üzerinden kendisine verilen hesap numarasına gönderdiğini söyleyen E.C.E. kadınlardan şikayetçi oldu.

Yaşanan dolandırıcılık olayı üzerine soruşturma başlatıldı.

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