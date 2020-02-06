Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan’dan İngiltere ile anlaşma mesajı

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brexit sonrası İngiltere ile AB’nin yapacakları STA’ya paralel olarak İngiltere ile bir anlaşma yapılacağını, bu konuda 27 Şubat’ta İngiltere’den heyet geleceğini bildirdi. İhracat için yeni uygulama müjdesi de veren Pekcan, “Programı 2020 içinde tamamlamayı planlıyoruz. Buna ‘Kolay İhracat Platformu’ ya da ‘Akıllı İhracat Platformu’ diyebilirsiniz. Platforma kayıt olan firmalara proje yazacağız; onlara hedef ülke, hedef ürün, hedef sektörler sunacağız.” dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) başarılı üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı törenle ödüllendirildi.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, İzmir’in 2019’da 10,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun yüzde 50’sini gıda ürünleri ihracatının oluşturduğunu söyledi.

Konuşmasında Brexit sürecine de değinen Pekcan, “Hem İngiltere hem de AB ile mutabık kaldık. İngiltere ile AB’nin beraber yapacakları STA’ya paralel olmak üzere biz de kendi anlaşmamızı yapacağız. 27 Şubat’ta İngiltere’den bir heyet gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başlıyoruz.” şeklinde konuştu.

IMF’in belirsizlik endeksi

Ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri ve Brexit gibi belirsizlik süreçlerinin ekonomiyi etkilediğini ifade eden Pekcan, “Kasım ayının birinci çeyreğinde, 2019’da IMF ilk defa belirsizlik endeksi yayınladı. Bu endeks birinci çeyrekte yüzde 5 iken, 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 99,7’ye çıktı. Bu rakamlar finansal krizin olduğu 2009’u saymazsak, son 18 yılın en yüksek rakamları.” dedi.