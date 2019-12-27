İran’dan İngiltere’ye gönderilen uyuşturucu Ağrı’da yakalandı

10 hours önce
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İran’dan İngiltere’ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen halı yüklü TIR, çok yönlü risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi.

Gözetim altına alınan TIR, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama işleminde TIR’da şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı.

Özel eğitimli dedektör köpeklerin TIR’da yüklü bulunan halılara tepki vermesi üzerine rulo halindeki halılar açıldı. Halıların içinde saptanan şeffaf, vakumlanmış paketler içindeki maddeden alınan numunenin ‘Afyon Sakızı’ cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Halıların içine gizlenmiş şekilde Türkiye’ye sokulmak istenen toplam 137 kilo 450 gram uyuşturucuya el konuldu.

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