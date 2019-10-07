“Türkiye, Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edildi”

CHP tarafından hazırlanan Türkiye’nin ‘Dert Haritası’ kitabında dikkat çeken ifadelere yer verildi. Kitabın sunuş bölümünde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhuriyeti Devleti, Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edildi” ifadelerine yer verildi.

Kitabın sunuş bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP iktidarına yaptığı eleştiriler yer aldı.

Kılıçdaroğlu, ”Türkiye iyi yönetilmiyor, savruluyor. Mevcut siyasal iktidar artık çözüm üreten değil, şikayet üreten bir makam haline geldi. Oysa 17 yılda istedikleri kanunu, kararnameyi, genelgeleri çıkardılar. İstedikleri makamlara istedikleri bakanları getirdiler, devlet memuriyetinin en altından en üstüne kadar istedikleri bütün atamaları yaptılar. Valiyi, müsteşarı, genel müdürü, daire başkanını değiştirdiler. 17 yıldır tek başına Türkiye’yi yönetenler, bugün Türkiye’yi bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya bıraktılar. Vergi topladılar yetmedi. Özelleştirme yaptılar; devletin çimento, şeker, tütün, petrokimya ve hatta tank fabrikalarının tamamını sattılar, yetmedi.”

“OSMANLI’DAN BERİ İLK KEZ”

“Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı’dan beri ilk kez Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edildi. Ekonomik bağımsızlığı kaybetti. Ak Parti iktidarları döneminde Londra’daki bir avuç tefeciye ödenen faiz 163 milyar dolara ulaştı. Bir avuç tefeciye bu faizi; memuru, işçisi, işsizi, ev kadını, yeni doğan bebeği, sanayicisi, esnafı, tüccarı, emeklisi velhasıl herkes ödedi. Yetmedi. Türkiye’yi üretimden kopardılar. Tarımı mahvettiler. Mutfakta yangın var; millet perişan, eti gramla alıyo. Pahalılık, iflas konkordato artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Bu iktidar, 82 milyonu kuru soğana muhtaç hale getirdi. O nedenle biz bu güzel Türkiye’yi, yeniden cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Güzel günler görmek için ayrışmadan, bölünmeden, kavga etmeden birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur. Ekmek yoludur. Bizim yolumuz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar, çağdaş bir Türkiye yoludur. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Emek mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insan mücadelesidir. Bizim mücadelemiz onur mücadelesidir. Bizim mücadelemiz birlikte kardeşce yaşamam mücadelesidir. Çalışa çalışa, alın teri döke döke, hakkı, hukuku ve adaleti savunarak mücadele edeceğiz kazanacağız” dedi.

Kaynak Yeniçağ: “Türkiye, Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edildi”