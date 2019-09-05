Erdoğan’ın o sözleri bomba etkisi yarattı

İngiliz Reuters haber ajansı, Erdoğan’ın “Birilerinin elinde nükleer başlıklı füzeler var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın istiyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda gelişmiş ülkeler arasında neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok” sözlerini dünyaya duyurdu.

Reuters haberinde, Türkiye’nin 1980 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ve hangi amaçla olursa olsun tüm nükleer ateşlemeleri yasaklayan 1996 tarihli Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı imzaladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘nükleer’ çıkışına yer veren yayın organları arasında Amerikan ‘Bloomberg’ televizyonu, İsrail merkezli İngilizce yayın yapan ‘Times of Israel’ gazetesi, ABD merkezli Newsweek dergisi de bulunuyor. Fransız haber ajansı AFP de Erdoğan’ın sözlerini dünyaya duyurdu.Amerikan Fox News kanalı da Erdoğan’ın sözlerini alıntıladı. Türkiye’nin NATO müttefikleri arasındaki nükleer paylaşım programının bir parçası olduğunu ve ABD’nin nükleer silahlarına ev sahipliği yaptığını belirten Fox News, “Erdoğan Türkiye’nin kendi nükleer silahlarını geliştirmeye başlayıp başlamayacağını belirtmedi” ifadesine yer verdi.

O anlaşmaları hatırlattılar

‘Times of Israel’ gazetesi, uluslararası anlaşmalar kapsamında sadece ABD, Rusya, Britanya, Fransa ve Çin’in nükleer silahlara sahip olabileceğini vurgularken, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore’nin sonradan nükleer silah geliştirdiğini belirtti. Haberde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ise birkaç atom bombası yaptığı fakat demokrasiye geçince bunları parçaladığı ifade edildi.