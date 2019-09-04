Batman’da kayyum borcu şehri susuz bıraktı

BATMAN Belediyesi’ne 11 Eylül 2016’da atanan ve 31 Mart seçimlerine kadar görevde kalan kayyumdan kalma elektrik borcundan dolayı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) kente içme suyu sağlayan su pompalarına giden kuyuların elektriğini kesince şehir susuz kaldı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre, nüfusu 599 bin olan Batman’da kent genelinde yaşanan su kesintisi Salı günü saat 10.00’da başladı. Konuya dair dün açıklama yapan Batman Belediyesi, su kesintisinin kayyum döneminden kalan elektrik borçları nedeniyle, DEDAŞ’ın belediyenin su kuyularındaki içme suyunu şehre aktaran pompalardaki elektriğin kesmesiyle yaşandığını belirtti.

DEDAŞ kararının yanlış olduğunu vurgulanan açıklamada, kesinti sonrası Belediye’nin jeneratörleri devreye sokulmasıyla giderildiği belirtildi. Belediye jeneratörlerinin devreye girilmesiyle dün çözülen su problemi bugün sabah saatlerinde tekrar yaşandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Nemcik, DEDAŞ’ın geceleyin elektrik verdiğini ama bugün sabah saatlerinde tekrar elektriği kestiğini söyleyerek, “Belediyenin jeneratörleri de bir noktadan sonra ısınarak yetersiz kalıyor. Yani jeneratörlerle şehre su vermek gibi bir güç kaynağı oluşturulamaz” dedi.

“ÖDEME YAPMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ”

Nemcik, Belediye’yi 8 Nisan’da devraldıklarını, 15 Nisan’da gelen ve kayyum dönemindeki elektrik borcunun 8 Milyon 473 Bin TL olduğunu belirtti. DEDAŞ yetkililerin borcun ödenmesi için daha önce belediyenin müdürlüklerine söylediğini dün de tebliğin yapılması ardından hemen kesintiye gidildiğini ifade eden Nemcik, “Yeni dönemle birlikte 15 Milyon 567 Bin TL borç var. DEDAŞ ödemelerin büyük bir meblağlarla ödenmesini istiyor. Bizde bütçedeki açıktan dolayı bunun imkansız olduğunu belirtti. Bütçemizin yüzde 65’i, 31 Mart seçimleri öncesinde, yılın ilk 3 ayı içerisinde kayyım tarafından kullanılmış. Yani bize borç olarak bırakılmış. 2018’de kayyumun yaptığı işlemlerin bile ödemesini şuan biz yapıyoruz. Dolaysıyla bir çok şeyde ödeme yapmakta sıkıntı yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Duruma tepki gösteren Muhittin Demir adındaki bir yurttaşta “Koskoca kent susuz kalmış durumda, kent genelinde akmıyor. Salgın hastalıklar var. Sağlık kurumların da bile su yok. Koskoca bir kentin suyunu akla zarar bir durum” dedi.