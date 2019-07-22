Dedesinin parasını gasp eden torun ve arkadaşı tutuklandı

6 hours önce
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde dedesinin parasını gasbettiği iddia edilen kişi ile arkadaşı tutuklandı.

Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ünal O, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak torunu Ünal U. ile torununun arkadaşı Mithat B’nin gece saatlerinde evine zorla girerek kendisini tehdit ettikleri ve zorla yastığının altındaki 2 bin 600 lira parasını alarak kaçtıkları şikayetinde bulundu.

Jandarma ekipleri, torun Ünal U. ve Mithat B’yi saklandıkları Çolaklı Mahallesi’nde bir villaya ait bekçi kulübesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Zanlıların, savcılıkta verdikleri ifadede, parayı Serik ilçesinde gazinoda eğlenerek harcadıklarını söylediği belirtildi.

Ayrıca, şüphelilerin, mayıs ayında da içki almak için Mithat B’nin babasına ait ineği çaldıkları, satmaya çalışırken de yakalandıkları iddia edildi.

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