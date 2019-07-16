Türk gemisine saldıran korsanlar, 10 kişiyi rehin aldı

Nijerya’da deniz haydutları, Türk yük gemisi olan Paksoy 1’e saldırdı. Korsanlar, 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin bırakılması için diplomatik girişimler yapılsa da henüz haydutlarla iletişim sağlanamadı

.18 Mürettebatı bulunuyordu

Haberler.com’a açıklama yapan Kadıoğlu Denizcilik’ten bir yetkili, olayı dün öğrendiklerini söyledi. Firma yetkilisi 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişinin rehin alındığını söyledi. Rehinelerin serbest bırakılması için bir dizi diplomatik girişimlerde bulunulduğunu söyleyen firma yetkilisi, henüz korsanlarla iletişim kurulamadığını söyledi

.İletişim cihazlarına zarar vermişler

Firma yetkilisi, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini de aktardı. Firmanın açıkladığı bilgiye göre, rehin alınma esnasında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Konu hakkında diplomatik girişimlerin devam edildiğini belirten firma yetkilisi, her türlü bilgi kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.