Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal atandı.

Atamanın ardından TCMB’den yapılan açıklamada, Uysal’ın “fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceği” belirtildi:

“Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti. Yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını belirten Uysal, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecektir.”

9 Haziran 2016’dan bu yana Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Uysal, 2007-2011 arası Halk Bankası’nda Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, Kasım 2011-Haziran 2016 arasında da yine Halk Bankası’nda hazine yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Türk hükümetinden isminin verilmesini istemeyen iki yetkilinin görüşlerine dayandırdığı haberinde Reuters, kaynaklardan birinin şu sözlerine yer verdi: “Son dönemde ekonomiden sorumlu bakanlarla Merkez Bankası başkanının arasındaki fikir ayrılıkları derinleşmişti.”

Diğer kaynağın ise “Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanı, Çetinkaya’nın istifa etmesini istedi, ancak Çetinkaya Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu hatırlatıp istifa etmeyi reddetti” dediğini yazdı.

Erdoğan: Kesin bir çözümü kısa zaman içerisinde getireceğiz

Çetinkaya, 2019’un ilk enflasyon raporunu 30 Ocak’ta açıklamış, “2019 sonunda yüzde 14,6’e, 2020 yılı sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yılı sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini” söylemişti.

“Mümkün olan en kısa sürede tek haneli enflasyona ulaşabileceğimiz parasal duruş ne ise bu şekilde devam edeceğiz.” diye eklemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetinkaya’nın başkanlık yaptığı dönemde Merkez Bankası’nı, faizleri yüksek tuttuğu gerekçesiyle birçok kez eleştirdi.

TCMB en son Eylül 2018’de politika faizini yüzde 17.75’ten 625 baz puan artışla yüzde 24 seviyesine çekti.

Bu artırımın ardından en son haziran ayında yaptığı toplantı sonrasında da politika faizini değiştirmediğini açıkladı.

Erdoğan, 20 Haziran’da yabancı basına yaptığı konuşmada “Faiz bize zarar veriyor, benim düşüncem bu ama benim düşüncemi en yakınımdaki arkadaşlarımın bir çoğu paylaşmıyor. Gerçek ortada olduğu halde enflasyon yükseldiği halde… Kendilerine bunu zaten yüksek enflasyonla ispatlamış olmamıza rağmen…” demiş ve eklemişti:

“Benim ülkemde malesef şu anda politika faizi %24.. Böyle bir şey olamaz. Onun için buraya kesin bir çözümü inşallah kısa zaman içerisinde getireceğiz. Çünkü bu faiz politikasından Türkiye’nin çok dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması gerekiyor.”

Türkiye’nin 2018 yılı enflasyon oranı yüzde 20,3 olmuştu. Böylece son 16 yılda enflasyon ilk kez yılı yüzde 20 seviyesinin üzerinde tamamlamıştı.