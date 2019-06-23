57 kat oy farkı ile İstanbul seçimini yeniden Ekrem İmamoğlu kazandı Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AA'nın sonuçlarına göre sandıkların yüzde 99'unda oylar sayıldı, Ekrem İmamoğlu'nın oy oranı yüzde 54.03; Binali Yıldırım'ın ise yüzde 45.09. Aradaki oy farkı 777 bin 581.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul için verdiği karar sonrasında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilendi. Açılan sandıkların yüzde 99’una göre Ekrem İmamoğlu, seçimi yeniden kazandı. YSK’nın 31 Mart’ta geçersiz oyların düşülmesinin ardından açıkladığı birleştirme tutanaklarına göre rakibi Yıldırım ile arasındaki fark 13 bin 729’du. Resmi olmayan sonuçlara göre; rakibinden 777 bin 581 oy ile seçimi önde tamamlayan İmamoğlu, Binali Yıldırım’la yarışta elde ettiği farkı 31 Mart’a göre yaklaşık 57 kat (56,6) arttırdı.

Seçimde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday İBB başkanı olmak için yarıştı.

ANKA Ajansı’nın geçtiği verilere göre sandıkların yüzde 96.26’sı açıldı. Ekrem İmamoğlu yüzde

54.30 ; Binali Yıldırım yüzde 44.79 oy aldı.

Anadolu Ajansı’nın paylaştığı verilere göre ise, sandıkların yüzde 99.37’si açıldı. Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03; Binali Yıldırım yüzde 45.09 oy aldı. İki aday arasında 777 bin 581 oy farkı bulunuyor.

Yıldırım: İmamoğlu’nu tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyorum

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, “Rakibim Ekrem İmamoğlu önde gidiyor, kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul’da yaşayanlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İmamoğlu: İstanbul’da şatafat dönemi bitmiştir

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçimlerle 16 milyon İstanbullu’nun adalete olan güveninin tazelendiğini belirterek, “Artık İstanbul’da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemi bitmiş, kardeşlik, sevgi dönemi başlamıştır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklama yaptığı sırada sosyal medya hesabından “Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu!” paylaşımı yaptı. Sonuçların açıklandığı sırada da CHP’nin seçim koordinasyon merkezinde “Güzel günler göreceğiz” ve “Her şey çok güzel olacak” sloganları atıldı.