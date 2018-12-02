Erdoğan-May buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. 

3 saat önce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBuenos Aires‘teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ile 50 dakika süren görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires’teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İkili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May’i kabul etti.(HABERLER.COM)

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