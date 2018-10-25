İstanbul’un yeni havalimanının ısı ve enerji ihtiyacı atıklardan karşılanacak Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından düzenlenen 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’na bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü ev sahipliği yapıyor.

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından düzenlenen 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’na bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü ev sahipliği yapıyor. 24 Ekim 2018 Çarşamba günü İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda dört ayrı oturumla şehirlerin geleceği ve çocuklardan yaşlılara kentlerde yaşam kalitesini artıran çözümler konunun uzmanlarınca ele alındı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YIKICI ETKİLERİNİ SINIRLANDIRMAK İÇİN ARTIK SON YILLARIMIZ”

Sempozyumun açılışında konuşan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız da Paris İklim Anlaşması’na imza koyan hükümetlerin tüm taahhütlerini yerine getirmesi durumunda bile yüzyılın sonunda sıcaklık artışının 2 dereceyi bulabileceğinin altını çizerek “Artık iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini sınırlandırabilecek son yıllar içerisindeyiz. 2030 yılına kadar karbon salım düzeylerinin çok hızlı bir şekilde gerilemesini sağlamamız gerekiyor” uyarısında bulundu.

“15-29 YAŞ ARASINDA CAN KAYBININ BİR NUMARALI NEDENİ TRAFİK ÇARPIŞMALARI!”

Kentleşme sonucu özel araç sahipliğinin sürekli arttığını belirten Dr. Güneş Cansız, bunun sonucu olarak hem fosil yakıt kullanımının hem de yol güvenliği sorununun büyük bir hızla arttığına dikkat çekti. Giderek artan trafik sıkışıklığı ve çarpışmaları nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin artık olağanüstü derecelere geldiğini anlatan Dr. Cansız “Dünyada yollarda her gün 3000’den fazla kişi hayatını kaybediyor ve bunun ne yazık ki 500’ü çocuk” diye konuştu. Cansız, yalnızca geçtiğimiz yıl Türkiye’de trafikte 1,2 milyon çarpışma meydana geldiğini ve 7 binden fazla kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“İSTANBUL’DA 2023’TE 1.050 KM UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU OLACAK”

Sempozyumda konuşan İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanı Ramazan Özcan Yıldırım, atık tesislerinin İstanbul’daki yeni havalimanının enerji ihtiyacının yüzde 40’ını, ısınma ihtiyacının ise tamamını karşılayacağını belirtti. Yıldırım, şehrin 15 milyonu aşan mevcut nüfusunun 2023’te 16 milyon 310 bin olmasının beklendiğini söyleyerek “Bu artış şehir içi hareketlilik talebini de üç kat artıracak. İBB olarak şehrin karbon emisyon düzeyini 2030’da yüzde 32 düşürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda mevcut 355,45 km’lik metro hattını 2019 sonrasında 1.100 km’ye, 120 km’lik bisiklet yolunu da 2023’te 1.050 km’ye ulaştırmış olacağız” dedi.

YOL GÜVENLİĞİNE DAİR İKİ AYRI RAPOR KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

İzmir’de pilot uygulaması yapılan “Okul Bölgelerinde Yol Güvenliği ve Erişilebilirlik” çalışmasına dair rapor ve trafikte sıfır can kaybı için bir vizyon ortaya koymayı hedefleyen “Sürdürülebilir ve Güvenli” kılavuzu da 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nda kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’de yerel yönetimler için yol gösterici olmayı amaçlayan “Okul Bölgelerinde Yol Güvenliği ve Erişilebilirlik” raporu, sadece çocuklar özelinde değil, aileler, öğretmenler ve okul bölgelerini kullanan tüm kent sakinleri için yaşam kalitesini artırıcı bir yol izlemek amacıyla hazırlandı. “Sürdürülebilir ve Güvenli” raporu ise her yıl 1,25 milyon insanın ölümüne yol açan trafik çarpışmalarının önüne geçmek için neler yapılabileceğini ele alıyor.

2050’DE 6,5 MİLYAR İNSAN KENTLERDE OLACAK!

Dünya nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 3,5 milyar insan bugün kentlerde yaşıyor. 2050 yılında ise bu rakamın 6,5 milyara ulaşması öngörülüyor. Daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülen bu yoğun kentleşme yönelimi temiz su kaynaklarına erişim, yeterli kanalizasyon altyapısı, uygun yaşam alanları ve halk sağlığı açısından ihtiyaçların da aynı ölçüde artacağına işaret ediyor. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından hem Türkiye’den hem de dünyadan konunun uzmanlarının katılımıyla düzenlenen “Değiştir, Ölçeği Büyüt!” temalı sempozyum, “Yükselen Şehirler”, “Herkes için Hareketlilik”, “Evet, Karbon Emisyonlarını Düşürebiliriz!” ve “Hayat Kurtaran Yol Güvenliği Yaklaşımları” konularını tartışmaya açıyor.

Geçtiğimiz yıl “Geleceğin Şehirleri” konusunu ele alan Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu, FIA Foundation, Transformative Urban Mobility Initiative, Stephen M. Ross Philanthropies, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Shura Enerji Dönüşümü Merkezi’nin özel desteğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinliğe özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri ile akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katılıyor.