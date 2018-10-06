Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, Belediye Başkanı Baki Tezcan’ın projesini kendisinin çizdiği ve belediye işçilerinin yaptığı 4 minareli asma köprüye, İngiltere’den ödül geldi.

Müteahhitlerin yapımı için 5 milyon TL istediği Andırın ilçesindeki uzunluğu 360 metre, genişliği 2.5 metre yerden yüksekliği 100 metre olan 4 minareli asma köprüyü Belediye Başkanı Baki Tezcan sadece 300 bin TL’ye mâl etti.

Asıl mesleği de kerestecilik olan Başkan Tezcan köprünün projesini kendisi çizdi, yapımını da belediye işçileri üstlendi. Devasa köprünün yapımında 30 ton dut ağacı kerestesi, 20 ton da demir ve çelik kullanıldı.

6 AYDA TAMAMLANDI

Yapımı 6 ayda tamamlanıp temmuz ayında ziyaretçilere açılan köprüyü bugüne kadar binlerce kişi ziyaret etti. Yaptığı bu köprüyle İngiltere’deki ’Oxford Global Club of Leaders’ analitik merkezinin ’Şehir Yönetiminde Mükemmellik’ ve ’Yılın Şehir Yöneticisi’ dallarında ödüle layık görülen Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan İngiltere Oxford’da Dünya Liderler Kulübü tarafından Fransa Cannes 5-6 Ekim tarihinde yapılacak ödül törenine katılmak ve ödülünü almak üzere Fransa’ya gitti.

“DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ”

İngiltere tarafından ödüle layık görülen Başkan Tezcan, “Köprümüz gerek ülkemiz gerekse dünya ülkeleri tarafından sosyal medya ve görsel medya aracılığı ile büyük bir ilgi uyandırdı. İngiltere Oxford’da Dünya Liderler Kulübü tarafından Fransa Cannes 5-6 Ekim tarihinde yapılacak ödül törenine davet edildim” diye konuştu. (ENSONHABER.COM)