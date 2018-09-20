Türk yönetmene İngiltere’de ödül

Yönetmen Recep Çavdar'ın "Av Dönüşü" filmi, Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" ödülünü kazandı.

4 saat önce
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Yönetmen Recep Çavdar’ın “Av Dönüşü” filmi, Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali‘nde “En İyi Kısa Film” ödülünü kazandı.

Bristol şehrindeki Everyman Bristol Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine farklı ülkelerden çok sayıda yönetmen, senarist, yapımcı ve sanatçı katıldı.

Kategorisinde yarışan10 filmi arasında birinci gelen “Av Dönüşü”nün yönetmeni Çavdar ayakta alkışlandı.

Bunun ilk filmi olduğunu ve festivalin filmi tanıtma fırsatı sunduğunu belirten Çavdar, yurt dışında Türkiye‘yi temsil ederek ödülle dönmüş olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Ödülün, genç yönetmen arkadaşları yüreklendirmesini temenni ettiğini ifade eden Çavdar, “Ödül vasıtasıyla Türk sinemasına mütevazı bir katkı sunabileceksek ne mutlu bize.” diye konuştu.

Çavdar yapımcılığını da üstlendiği filminde başrol karakterlerinden birini de canlandırdı.

Çekimleri Şanlıurfa‘da yapılan film, Anadolu’nun bir köyünde yaşayan avcı İsmail ile çoban Mehmet arasında geçen bir olayı konu alıyor. (HABERLER.COM)

Türk yönetmen ve oyuncu Recep Çavdar’ın “Av Dönüşü” filmi İngiltere’de Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali’nde “En iyi kısa film” ödülününün sahibi oldu. Ödül töreni Bristol şehrindeki Everyman Bristol Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. ( Recep Çavdar – Anadolu Ajansı )
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