Lyon, City’yi şok etti: 2-1 Fransız ekibi Lyon, İngiliz devi Mancester City'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında önemli bir sürprize imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu, ilk hafta mücadelesinde Fransız ekibi Lyon, İngiliz devi Mancester City’i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında önemli bir sürprize imza attı.

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında F Grubu mücadelesinde Fransız temsilcisi Lyon, Manchester City‘i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın 26. dakikasında Lyon, Maxwell Cornet‘in golüyle öne geçmeyi başardı: 0-1

dakikada ise ilk golün asistini yapan Nabil Fekir, güzel bir vuruşla bu kez golü atan isim oldu ve farkı ikiye çıkardı: 0-2

Manchester City ikinci yarıya baskılı başlayan taraf olsa da Lyon, 60. dakikada Memphis Depay ile gole yaklaştı fakat Hollandalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda direğe takıldı.

Manchester City, aradığı golü ise 67. dakikada Bernardo Silva ile buldu: 1-2

Kalan bölümde City’nin gol çabaları sonuç vermedi ve Lyon zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak önemli bir sürprize imza attı.

Manchester City, 2 Ekim tarihinde gruptaki ikinci maçında Hoffenheim’a konuk olacakken Lyon da sahasında Shakhtar’ı konuk edecek. (FANATİK.COM)