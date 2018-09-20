Manchester United kolay kazandı: 3-0 Manchester United, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Young Boys'u deplasmanda Paul Pogba (2) ve Martial'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Young Boys’u deplasmanda Paul Pogba (2) ve Martial’in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Young Boys ile deplasmanda karşılaşan Manchester United, sahadan 3-0 galip ayrılarak ilk maçında 3 puanı kaptı. Bu sonuçla ilk haftanın ardından İngiliz ekibi grupta liderlik koltuğuna oturdu.

Jose Mourinho’nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 35 ve 44. dakikalarda Paul Pogba, 66. dakikada Anthony Martial kaydetti.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Old Trafford’da Valencia’yı ağırlayacak. Young Boys ise deplasmanda Juventus’a konuk olacak. Grubun diğer maçında Juventus, deplasmanda Valencia’yı 2-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, 29. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Ronaldo, 2 maç ceza alması durumunda Old Trafford deplasmanında forma giyemeyecek. (FANATİK)