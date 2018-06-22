Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor Haber, "Türkiye'nin iktidar partisi, hafta sonu yapılacak olan bıçak sırtındaki seçimlere yaklaşırken, hızla tırmanan patates ve soğan fiyatlarını frenleme sözü verdi" sözleriyle başlıyor.

İngiliz Times gazetesi 24 Haziran seçimleriyle ilgili ‘Erdoğan seçim umutlarını patatesin fiyatının frenlenmesine bağlıyor’ başlıklı haberinde, artan gıda fiyatlarının ve ekonominin genel durumunun Pazar günkü seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısına ve gücü elinde tutmaya devam etmesine olumsuz yönde etki edebileceğini yazdı.

Haber, “Türkiye’nin iktidar partisi, hafta sonu yapılacak olan bıçak sırtındaki seçimlere yaklaşırken, hızla tırmanan patates ve soğan fiyatlarını frenleme sözü verdi” sözleriyle başlıyor.

Haberde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin son günlerde fiyatı hızla yükselen soğan ve patateste ithalata izin vereceklerine yönelik açıklaması da hatırlatılıyor.

Zeybekci, “Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye’ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktarda bir paket şeklinde olacak” diye konuşmuştu.

Haberde, İstanbul’da geçen ay 1 kilo soğanın yüzde 200, 1 kilo patatesin ise yüzde 94 arttığı kaydediliyor.

Süt ürünlerinin fiyatlarında da ani bir yükseliş olduğu kaydediliyor.

METROPOLL: AKP İLE MHP’NİN OYU YÜZDE 46,2

Haberde, AKP’nin Meclis’te çoğunluğu kaybedebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP ile MHP’nin 300’den az koltuk alması durumunda koalisyon düşünebileceklerini söylediği kaydedilen haberde, Erdoğan’ın bu ihtimali “çok, çok düşük” bulduğu da belirtiliyor.

Haber, “Ancak Times ile paylaşılan kamuoyu anketleri, seçmenlerin sadece yüzde 46,2’sinin bu iki partiden birine oy vermeyi planladığını gösteriyor” deniyor.

Metropoll’ün anketine göre CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Erdoğan’ı ikinci tura zorlayabileceğini belirten haber, İnce’nin şu sözleriyle sonlanıyor:

“İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir.” (BBCTÜRKÇE)