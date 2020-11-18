DAY-MER Kadın Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Salıgünü ‘Türkiye’de Kadın Hakları ve Mücadele’ konulu panel gerçekleşti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesiyesiyleSPOT tarafından düzenlenen panel, 17 Kasım Salı akşamı saat 18’de SPOTFacebook sayfasında yayınlandı.Online panel’e konuşmacı olarak HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, avukatCevriya Aydın ve gazeteci Hilal Tok katıld