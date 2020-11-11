İADD, Atatürk’ü unutmadı

6 hours önce
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İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD) tarafından ebediyete intikalinin 82’inci yıldönümünde Atatürk’ü anma amacıyla diital ortamda program düzenledi.

İADD tarafından düzenlenen online panel, 10 Kasım Salı akşamı İngiltere saati 18:00’da gerçekleşti. İADD Bilim Kurulu Başkanı Prof Dr. Belma Ötüş Baksett, gazeteci ve yazar Zeynep Oral, Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr Orhan Çekiç ve eski milletvekilli  Dr. Onur Öymen, panele konuşmacı olarak panele katıldı. Atatürk’ün sevdiği şarkıları ise Melek Yalçın, Özgür Tandoğan Canyurt ve Burak Gülşen tarafından seslendirildi.

İADD Başkanı Jale Özer tarafından anma programı hakkında şu açıklama yapıldı:

‘’10 Kasım Salı akşamı Zoom üzerinden gerçekleşen anma programına katılan konuşmacılarımıza ve sanatçılarımıza çok teşekkür ederiz. Çok değerli konuşmacılarımız farklı noktalara değinerek 10 Kasım’ların bir yas günü değil, Atatürk’ün hayatının kutlandığı, Atatürkçü Düşüncenin anlaşıldığı ve daha da büyüdüğü gün olduğunu bize bir kez daha gösterdiler.

Hepsi kendi konusunda çok önemli olan bu değerlerimize sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İyi ki varlar. Atatürk’ün sevdiği şarkıları bu özel gün için seslendiren Londra’nın tanınmış müzisyen, solist, sunucu ve opera sanatçısından oluşan bu özel gruptaki arkadaşlarımıza ayrıca minnettarız. Bizlere çok güzel anlar yaşattılar. Ayrıca  anma programına Amerika, Almanya , İsveç, Norveç, Türkiye ve Londra’dan katılan tüm değerli arkadaş ve dostlarımıza da teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. İngiltere ADD’nin programları devam edecektir, takipte kalın.’’

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