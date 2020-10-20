İyi Toplum Gönüllüleri, TC Londra Büyükelçisi Yalçın’a rapor sundu

BİRLEŞİK Krallık İYİ Toplum Gönüllüleri, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret edip İngiltere’de yaşayan vatandaşların sorunlar İngiltere’de saptanan güncel sorunları ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor sundu.

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik devlet politikalarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan raporu, ‘İYİ Toplum Gönüllüleri Büyük Britanya Dernek Başkanı Özlem Konaklı ve Yerel Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler ve İşbirliği Koordinatörü Metin Sak tarafından 15 Ekim 2020 tarihinde TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’a sunuldu.

İYİ Parti Dış İlişkiler ve Yurtdışında Yaşayan Türklerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılarının önerisi üzerine, Birleşik Krallık İYİ Toplum Gönüllüleri, İngiltere’de yaşayan vatandaşların sorunları konusunda ve içerisinde çözüm önerilerin de bulunduğu bu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu üyelerine de ulaştırdı.

Hazırladığı rapor hakkında Büyükelçi Yalçın’a bilgi veren Metin Sak ‘’Hafta sonları eğitim vermeye çalışan Türk Okulları ziyaret edildi, öğretmenler ve öğrencilerle görüşüldü, Türk kahvelerine gidilip vatandaşlarımızla sohbet edildi. Ayrıca, yeni Türk göçmenler, çocuklu aileler, ülkesine bağlı Aleviler, Kürtler, kariyer ve iş sahibi başarılı gençler, din görevlileri, Kuzey Kıbrıslı Türkler ve İngilizler ile mülakatlar yapıldı. Ayrıca son 5 yılda ülkeden sermayeleri ile İngiltere’ye göç eden veya ‘Ankara Anlaşması’ndan faydalanıp iş kurmaya, çalışmaya gelen bilgili, yetenekli ve meslek sahibi bireyler dinlenerek bu rapor 3 ayda hazırlandı” dedi.

Başta Birleşik Krallıkta yetişen çocuk ve gençlerin sorunları, eğitimi, yüksek lisans ve Doktora için gelen öğrencilerin yurt ve çalışma sorunları, Alevi ve Kürt vatandaşların devletten beklentileri, Cenazelerin anayurda nakil işlemleri, cep telefonlarından alınan yüksek kayıt harçları, dövizle askerlik, Türk radyosunun eksikliği, derneklerin dağınıklığı ve Türk diasporasısın zafiyeti, Türk Evi, Ankara Anlaşması belirsizliği, Konsolosluk binasının yetersizliği, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’ye giden turistlerin şikâyetleri ile vatandaşların çözüm önerilerini içeren raporu alan Yalçın, yapılan bu saha çalışması için teşekkür etti ve raporun Ankara’da gerekli mercilere ulaştırılacağını ifade etti.