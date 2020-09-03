İskoçyalı hemşire Hong Kong güzellik kraliçesi seçildi

İngiltere'nin İskoçya bölgesinde doğan 25 yaşındaki Lisa Marie Tse, Hong Kong'un 48'inci güzellik kraliçesi seçildi.

9 mins önce
0 21 Bir dakikadan az

İngiltere’nin İskoçya bölgesinde doğan 25 yaşındaki Lisa Marie Tse, Hong Kong’un 48’inci güzellik kraliçesi seçildi. Hong Kong asıllı hemşire Tse, babasının yarışma başvurmak için kendisini ikna ettiğini söyledi.

İngiltere’nin İskoçya bölgesinde doğan 25 yaşındaki Lisa Marie Tse, Hong Kong’un 48’inci güzellik kraliçesi seçildi. Hong Kong asıllı İskoç hemşire, Lisa Marie Tse, ‘Bayan Fotojenik’ unvanına ek olarak, 48’inci Bayan Hong Kong olarak yarışmayı birincilikle bitirdi. İskoçya’nın Edinburgh kentinde cerrahi hemşire olarak üniversite eğitimi alan Tse, tacını ‘hayalin gerçekleşmesi’ olarak nitelendirdi. Annesinin İskoç babasının ise Hong Konglu olduğunu ifade eden güzellik kraliçesi, televizyonda oyunculuk kariyerine başlamak istediğini açıkladı.

TEK KELİME KANTON DİLİ BİLMİYOR

Lisa Marie Tse, kanton dilini bilmediğini ve bu durumun yarışmada kendisine dezavantaj sağladığını, bu sebeple tacı alamayacağını düşündüğünü belirtti. Tse, “Hala tam bir şoktayım. Hong Kong her zaman kalbimde özel bir yere sahip oldu ve bu fırsatı sevgi ve neşe yaymaya devam etmek için kullanmak istiyorum” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
68

Hayvan haklarına dikkat çekmek için yol kapattılar

2 hours önce
86

İngiliz uzman Almond: “Merkel-Putin ilişkisi kontrolden çıkıyor”

4 hours önce
177

İngiltere’de çevrecilerden kefenli eylem

6 hours önce
698

‘İngiliz turistten günlük 10 bin pound tedavi parası alınıyor’ iddiası

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.