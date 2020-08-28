Şüpheli ölüm: Yulia Gökçedağ ve oğlu Timur evlerinde ölü bulundu

4 hours önce
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Bankacılık analisti Yulia Gökçedağ ve oğlu Timur, 12 Ağustos Çarşamba günü Metroplitan Polisine kayıp olarak ihbar edildi.

Polis, durumları için endişelenip ertesi gün gece yarısı 3 surlarında, Tower Hamlets’te bulunan 687,00 bin pound değerindeki dairelerine girdi.

35 yaşındaki Yulia Gökçedağ ve 7 yaşındaki oğlu Timur dairenin içinde ölü bulundu. Otopsinin ardından Gökçedağ ve oğlunun ölüm sebebi ‘asılma ve boğulma’ olarak nitelendirildi.

Çevrimiçi profillere göre Yulia Gökçedağ’ın bir yatırım bankacısıyla evli olduğu ortaya çıktı. 2011’de evlendiler ve bir yıl sonra Londra’ya taşındılar.

Bir Scotland Yard sözcüsü şunları söyledi: “Memurlar mülke zorla girdi, Yulia ve oğlu Timur’u tepkisiz buldu. Her ikisinin de olay yerinde öldüğü açıklandı ve Met’in Suç Uzmanlığı Komutanlığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Otopsi muayeneleri, Yulia’nın asılı olduğu ve Timur’un ölüm nedeninin boğularak öldüğü belirtildi. Olayı soruşturan dedektifler, ölümlerle ilgili bağlantılı başka birisine aramıyor.”

Met sözcüsü ise şunları ekledi: “Met’in Profesyonel Standartlar Müdürlüğü bilgilendirildi. Yulia ve Timur’un ölümlerine ilişkin soruşturmalar Poplar Coroners’ Mahkesinde yapılacak. Bir soruşturma planlandı ve 16 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek.”

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