Büyükelçi Ümit Yalçın Kurban Bayramı mesajını paylaştı

T.C Londra Büyükelçisi Ümit YalçınTÜRKİYE’NİN Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın Kurban Bayramı mesajını paylaştı:

“Birleşik Krallık’ta yaşayan toplumumuzun değerli mensupları,

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde sevgi, yardımlaşma ve kardeşlik gibi manevi değerlerimizi güçlendiren; toplumumuzun sahip olduğu birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren mübarek Kurban Bayramını sizlerle birlikte kutlamanın sevinci içerisindeyim.

Ülkemizden uzakta idrak ettiğimiz her bayram, milletimizin manevi birlikteliğinin pekiştirilmesi, toplumsal değerlerimizin yeni nesillere aktarılması, sevgi, saygı ve hoşgörü kültürümüzün güçlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Bu duygularla, mübarek Kurban Bayramı’nın milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini ümit ediyor; şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”