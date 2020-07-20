Oya Tuncalı’dan 20 Temmuz mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı yayınladığı mesajla 20 Temmuz Barış Harekatını kutladı.

O dönem yaşanan olayları tarihsel bir süreçle kaleme alan Tuncalı, 20 Temmuz Barış Harekatı’nda hayatını kaybedenleri anıp, Britanya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı.

Oya Tuncalı’nın mesajı şöyle:

“15 Temmuz 1974’de yapılan Rum-Yunan darbesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974’de gerçekleştirdiği Barış Harekatının 46. yıldönümünde Birleşik Krallık’ta yaşamlarını sürdüren tüm vatandaşlarımızın Barış ve Özgürlük Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Kıbrıs Türk Halkı 1963 – 1974 yılları arasında çok zorlu koşullarda varoluş mücadelesi vermiş ve ortaya konulan toplumsal birlik ve dayanışma neticesinde varlığını onurla sürdürmüştür. Şanlı tarihimiz açısından çok önemli bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 can ve mal güvenliğimizin garanti altına alındığı ve ayni zamanda özgürlüğümüze ulaştığımız tarihtir.

Kıbrıs Türk Halkı, Anadolu Halkının sonsuz desteğini her zaman yanında hissetmekte ve Türkiye Cumhuriyeti ile ülkemizin sarsılmaz bağlarla bağlı ilişkilerinin önemini çok iyi bilmektedir.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatını gerçekleştiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini, harekatın gerçekleştiği tarihe kadar tüm gücüyle yok olmaya karşı koyan Mücahit Halkımızı, tüm Gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlar, özgürlüğümüz uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anarım.”