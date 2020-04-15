Londra Bisiklet Kulübü’den NHS çalışanlarına ödünç bisiklet

Londra Bisiklet Kulübü toplu taşıma kullanmak istemeyen NHS çalışanlarına ödünç bisiklet veriyor.

Toplum üyelerimiz tarafından oluşturulan ve kısa sürede birçok başarılı projeye imza atan Londra Bisiklet Kulübü, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarına destek için ücretsiz bisiklet kiralama hizmeti vermeye başladı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Londra Bisiklet Kulübü olarak NHS sağlık emekçilerinin rahatça işe gidip gelmelerine destek olmak için ücretsiz bisiklet kiralamayı planlıyoruz. Enfield’deki Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde bulunan bisikletlerimizin bir kısmını NHS çalışanlarının bu dönemde kullanımına sunmayı istiyoruz.

Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelen NHS çalışanlarının bindikleri araçtaki yüzeylerle teması ve diğer insanlarla sosyal mesafeyi koruyamayışları nedeniyle risk altında bulunuyorlar. Covid-19 salgınının yayılmasını minimize etmek adına bisiklet kullanmak iyi bir alternatif olabilir.

Eğer çevrenizde Enfield ve Haringey bölgelerinde yaşayan veya çalışan NHS sağlık emekçileri varsa bu konuda bizimle iletişime geçmelerini söyleyebilirsiniz.”

Detaylı bilgi almak için 07799735234 numaralı telefonu arayabilir ya da info@londoncyclingclub.org email adresine yazabilirsiniz.