Koronavirüs sebebiyle 73 toplum üyemiz hayatını kaybetti

DÜNYAYI endişelendiren ve hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını, toplum üyelerimizi de aramızdan koparmayı sürdürüyor.

Özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan virüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimiz arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 Nisan Perşemde günü itibarıyla 73 kişiye ulaştı.

Geçen hafta kaybettiğimiz 32 kişinin ardından gelen acı haberler toplum üyelerimizi yasa boğdu. Toplumumuz içinde 15 Martta Kıbrıslı Türk Ahmet Raşit’in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan Korona kayıpları hemen her gün yaşanır oldu.

Virüsten sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye kökenli toplum üyelerimizin sayısı 23’e ulaşırken, Kıbrıs kökenlilerin sayısı ise 50’ye yükseldi.

Virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin, vefat eden kişilerin ölüm sebeplerini açıklamamasına Demokratik Güç Birliği’nden tepki geldi. DGB yaptığı yazılı açıklamada “Halkımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Ancak bu doğal bir salgın ve hayatını kaybeden her canımızın ölüm nedenini açıklamak aynı zamanda bir sorumluluk gereğidir. Çünkü virüs bulaşıcı ve virüsün bulaştığı kişinin temas ettiği kişilerin kendini izole etmesi gerekmektedir. Biz bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Tekrar tüm canlarımızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, sevenlerine ve yaslı ailelerine baş sağlığı dileriz.

HAYATINI KAYBEDEN TOPLUM ÜYELERİMİZ

TÜRKİYE KÖKENLİLER

Hayri Ergönül, Mahmut Özcan, İlyas Güngör, Hüseyin Aslan, Hacı Ali Doğuş, Hıdır Uzun, Hüseyin Buz, Mevlüt Bozdoğan, Hasan Ergönül, Melik Ejder Ülkümen, Cuma Metin, Fatma Binboğa, Süleyman Özdemir, Serkan Aydın, Ali Kalaycı, Fatma Kurt, İsmail Taşçı, Zeynep Çakantemur, Ömür Alişan, Gülüzar Ağbacı, Ali Nurdağı, Vahide Bektaş ve Elif Keskin.

KIBRIS KÖKENLİLER

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt (Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Türker Enver, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Sündüz Yusuf Ramadan, Rıfat Hasan Rezvan, Hilmi Miksi, Salise Tolgay Demirağ, Şakir Cemal, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Emine Aziz, Ergün Osman, Yaşar Cevahir, Suna Arif, Ayşe Ali, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein, Özcan Aygın, Aynur Talat Gusela, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet ve H.Y.Ş.