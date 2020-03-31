Dr. Tahsin Bilginer’in Koronavirüse yakalanan eşi Samime hanım vefat etti

3 hours önce
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Gün geçmiyor ki Koronavirüs salgını toplum üyelerimizi aramızdan koparmasın. İngiltere’de yaşayan toplum üyelerimizin yakında tanıdığı Dr. Tahsin Bilginer ve eşi Samime Bilginer, bir süredi Koronavirüs sebebiyle tedavi altındaydı.

Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Samime Bilginer’in yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Dr. Tahsin Bilginer’in tedavisi ise devam ediyor.

Merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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