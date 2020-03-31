Dr. Tahsin Bilginer’in Koronavirüse yakalanan eşi Samime hanım vefat etti

\r\n\r\nG\u00fcn ge\u00e7miyor ki Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 toplum \u00fcyelerimizi aram\u0131zdan koparmas\u0131n. \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan toplum \u00fcyelerimizin yak\u0131nda tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 Dr. Tahsin Bilginer ve e\u015fi Samime Bilginer, bir s\u00fcredi Koronavir\u00fcs sebebiyle tedavi alt\u0131ndayd\u0131.\r\n\r\nYo\u011fun bak\u0131mda hayat m\u00fccadelesi veren Samime Bilginer\u2019in ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi duyuruldu.\r\n\r\nDr. Tahsin Bilginer\u2019in tedavisi ise devam ediyor.\r\n\r\nMerhumeye Allah\u2019tan rahmet, sevenlerine ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.