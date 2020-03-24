Kıbrıs Sol Harekatı bir neferini daha kaybetti: Kamil Ahmet vefat etti

Hayatını Kıbrıs’a ve Kıbrıs mücadelesine adayan Kıbrıs Sol’unun öncü isimlerinden Kamil Ahmet hayatını kaybetti.

Bir süredir bazı sağlık sorunları sebebiyle Londra’da tedavi altında tutulan 87 yaşındaki Ahmet, sabah saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

Ahmet’in cenazesinin Londra’da defnedileceği açıklandı.

Kıbrısta 1950’lerde TMT’nin ölüm listesinde yer aldığı için Londra’ya göçen Kamil Ahmet, Hackney Kıbrıslılar Derneği’nde (Hackney Cyprus Association) uzun süre de başkanlık yapmıştı. Hackney Kıbrıslılar Derneği’nde üç hafta önce yapılan etkinlikte kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verilmişti.