Konsey’den Kıbrıslı Türk öğrencilerin yurda dönmesini sağlayanlara teşekkür

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Konsey), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Büyükelçiliğine, Cyprus Paradise Holidays’e ve Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk öğrenci Federasyonu’na (BK-KTÖF) İngiltere’de eğitim görmekte olan Kıbrıslı Türk Üniversite öğrencilerinin güvenli bir şekilde KKTC’ye gitmelerini sağladıkları için teşekkür etti.

Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet imzalı yazılı açıklama şöyle:

“Konsey’in de dahil olduğu bu çalışma, değişik kurum ve kuruluşlarımızın, böyle zor zamanlarda işbirliği içinde nasıl çalıştıklarına da güzel bir örnek olmuştur.

Korona virüsü nedeniyle, İngiltere’deki Üniversite öğrencilerimiz eğitimlerine devam edemediler ve Türkiye -İngiltere arasında konan uçuş yasağı ile de ailelerinin yanına dönemediler.

KKTC Londra Büyükelçimizin, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimizle birlikte yürüttükleri çalışma neticesinde, İngiliz Hükümetinden iki uçağın uçmasına özel uçuş izin alındı ve 20 – 21 Mart tarihlerinde Cyprus Paradise uçuşları gerçekleştirdi.

BK-KTÖF öğrencilere ulaşıp uçacak olanların listesini hazırlarken, Konsey de çeşitli nedenlerle KKTC’den İngiltere’ye gelen ve geri gidemeyip mağduriyet yaşamakta olan vatandaşlarımızın listesini hazırlama görevini üstlenmiştir. Listenin kabarık olması ve bu insanlarımızın çok zorluklar içinde olmaları 3. Bir uçakla bu insanlarımızın da KKTC’ye gönderilmelerini sağlamak aciliyetini doğurmuştur.

Bu çalışmada en büyük görev Cyprus Paradise’a düştü. Sahipleri Dimağ Çağıner ve Muhammet Yaşarata’ya, Müdürü Kemal Kenan’a ve personeline, bu uçakların kiralanıp uçurulmasında gösterdikleri olağanüstü çabaları için teşekkür ederiz.

Müdür Kenan, 3. Uçağın uçuşuna izin alınması ve kendilerinden talep edilmesi durumunda, bir uçak daha kiralayıp geri kalan vatandaşlarımızı da güvenli bir şekilde KKTC’ye uçurmaya hazır olduklarını söyledi.”