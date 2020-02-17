Limasollular Derneği UK yola Arife Retvan ile devam kararı aldı

Limasollular Deneği UK 19’uncu genel kurulunda yine vazgeçemedikleri biriyle yola devam dediler.

Yıllarca Londra’daki okul, kurum, kuruluş ve yardıma ihtiyacı olanların yanında olduğu gibi Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülke insanlarına da insancıl destekte bulunan bir dernek olarak 19’uncu yılına giren Limasollular, yeni yönetimini seçerek, yola Arife Retvan ve ekibiyle devam etme kararı aldı.

Başkanlığını yeniden Arife Retvan’ın yürütüeceği derneğin yönetim kurulunda Ülkü Demirel, Ayşe Zekai, Tevfik Zekai, Zalihe Salih, Kemal Soyer, Duygu Tağmaç, Yılşen Rauf, Havva Sensev ve Hatice Arıoğlu yer alıyor.

Derneğin yeni yönetimindeki Faal Üyeler ise Zülal Efecan, Biret Bekir, Melda Aygın, Kemal Uzunlar, Safiye Karabela ve Nazan Mustafa’dan oluşuyor.

Derneğin Onursal Başkanı Nural Ezelin de katıldığı yıllık olağan toplantıda, genel kurulu toplumn yakından tanıdığı üç isim yönetti.

Divan Kurulu Başkanlığını geçmiş dönem Enfield Belediye Başkanı Doğan Delman, sekreterliklerini ise şair yazar araştırmacı Yaşar İsmailoğlu ve geçmiş Konsey Başkanlarından Akmen Ali Sıtkı üstlendi.

Faaliyet raporunun Ülkü Demirel, mali raporun Tevfik Zekai tarafından okunup aklanması ve yeni yönetim ve görev bölümü yapıldıktan sonra, başkanlığa yeniden önerilen isim Arife Retvan oldu. Gelen talebe rıza gösteren Retvan, iki yıl daha Limasollular Derneği UK’in başkanlığını yürütme görevini üstlendi.

Toplantıda konuşan Retvan şunları söyledi:

“Önce yönetim kuruluna bana katlandıkları, onursal başkanımız Nural Ezele her zaman bizimle olduğu, Divan Kuruluna bizlere vermiş olduğu değerden ve özellikle her koşulda yanımızda olan üyelerimize teşekkür ederiz. Basın ve özellikle Kanal T’ye şükranlarımızı sunarız.

İki yıl gibi bir süreci en faydalı en verimli ve olucu şekilde hayata geçirme kararı aldığımız arkadaşlarımızla yola devam diyoruz. Fazlası olacak eksiği olmayacak bir dönem olacağına inanıyorum. Her dönem olduğu gibi bu dönemde biz olacağız. Ve hep birlikte hizmete biz olarak hazırız.”

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