Birleşik Krallık’taki Türkçe konuşan toplumun hafızası – ALMANAK 2019

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyeleri dolu dolu bir yıl daha geçirerek 2019 yılını geride bıraktı.

Londra Gazete’nin gelenekselleşen almanağında toplum üyelerimizin geçen yıl yaşadıkları acı tatlı olayları bir araya getirdik. Adete toplum hafızası niteliğindeki bu çalışmada kişi ve kurumların çalışmaları, etkinlikleri, yaşadıkları sıkıntılar ve başlarına gelen olayları bulacaksınız.

LondraGazete ekibi olarak 2020 yılının okurlarımız başta olmak üzere herkese sağlık ve huzur getirmesini diler, Türkçe konuşan toplum üyerlerinin nice başarılara imzaatmalarını temmeni ederiz.

OCAK – 2019

Hasan Özcan anısına Türk Okulu açıldı

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Şubat 2018’de hayatını kaybeden genç toplum üyemiz Hasan Özcan anısına Türkçe eğitim veren bir hafta sonu okulu açıldı. Açılışa Barking Belediye yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Özcan’ın ailesi ve toplum üyelerimiz katıldı.

Hackney’de homofobik saldırıya karışanlara hapis

Hackney’de Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen homofobik saldırı zanlısı 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulunarak hapis cezası aldı. Met Polisi tarafından verilen bilgiye göre Hüseyin Önel, Mehmet Tekağaç, Onur Ardıç, Güven Ulaş, Mustafa Kızıltan, Serkan Kızıltan, Ümit Kaygısız, Yaşam Erdoğan, Turgut Adakan adlı zanlılar bir bar önünde tartıştıkları kişilere zararlı madde içeren sıvı püskürtmek ve darp etmek suçlarından suçlu bulundu.

Spor editörümüz Necdet Topçu hayatını kaybetti

Gazetemizde uzun yıllar Spor Editörü olarak görev yapan değerli iş arkadaşımız Necdet Topçu hayata veda etti. Spor camiası tarafından çok iyi tanınan, Londra basınında birçok kurumda emeği geçen ve uzun yıllardır Londra Gazete’de Spor Editörü olarak görev yapan sevgili Neco’muz 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Topçu sevenlerinin katıldığı cenaze merasiminin ardından İstanbul’da defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Day-Mer Öykü Arin’e umut oldu

Türk ve Kürt Toplum Dayanışma Merkezi, Öykü Arin için başlatılan uygun ilik bulma kampanyasına destek oldu. 3 buçuk yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin için başlatılan Kök Hücre Bağışı kampanyasına çok sayıda toplum üyesi katıldı.

Metin Şenergüç anısına sergi açıldı

Ressam Metin Şenergüç anısına sergi düzenlendi. Londra’da yaşayan ve burada hayatını kaybeden Şenergüç, doğduğu şehir İzmir’de toprağa verilmişti.

Evren Araz morgda bulundu

Otobüs durağına varmaya çalışırken süratle gelen bir aracın çarpması sonu hayatını kaybeden kişinin 36 yaşındaki Evren Kenan Araz olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Araz, üzerinden kimlik çıkmadığı için morga kaldırılmış, kardeşlerinden haber alamayan Mehmet ve Savaş Araz’ın polise kayıp başvurusu sonrası kardeşlerinin teşhisiyle bulunmuştu.

Nedim Bilgin bıçaklı cinayete kurban gitti

Londra’da, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili 16, 17 ve 18 yaşlarındaki üç kişi tutuklandı. Islington Belediye Meclisi Üyesi Paul Convery Caledonian Caddesi’nin yıllardan iki çetenin rekabetinden kaynaklanan şiddet olaylarına sahne olduğunu söyledi.

ŞUBAT – 2019

Hafta sonu okulu öğrencileri şiirler okudu

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir dinletisine 24 okuldan 62 öğrenci katıldı. Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Ataşeliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen şiir dinletisinin dördüncüsü düzenlendi.

Hırsızlıktan yargılanan Hüseyin Bolat’a 11 yıl ceza

Stepney bölgesindeki bir eve girmeye çalışan Hüseyin Bolat ve beraberindeki grup yakalandıktan sonra hakim karşısına çıktı. Hüseyin Bolat, Snaresbrook Crown Court’ta yargılandığı hırsızlık suçlarından dolayı 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karıştığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına takılan Bolat, olay sonrası Haringey’de bir polis memuru tarafından tanınarak gözaltına alınmıştı.

DERMAN ile Day-Mer’den kumar bağımlılığı ile ilgili konferans

Toplumumuzdaki kumar bağımlılığı ile başa çıkma yöntemleriyle ilgili düzenlenen konferans, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Derman Genel Müdürü Nursel Taş ve Derman Ruh Sağlığı Servisi’nin sorumlusu Ufuk Genç kumar bağımlılığı ile ilgili yaptıkları açıklamalarda bağımlı durumda olanların profesyonel yardım alması gerektiğine vurgu yaparak, kumar bağımlılığının yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çekti.

Londra’da yaşayan Türk gence 5 yıl hapis

Londra’nın güneyinde bir barda tartıştığı bir adamı usturayla yaralayan Türk berber Sami Mercan, Kıbrıs’a gideceği sırada Gatwick Havaalanı’nda tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Mercan, ‘adam bıçaklama’ suçundan suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkum edildi.

BAF, ‘Melüli ve Hakka Yürüyen Dostlarını’ andı

Britanya Alevi Federasyonu tarafından Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Melüli ve Hakka Yürüyen Dostlarının anıldığı etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Birçok kişinin katılım sağladığı etkinlikte Melüli’ye ait eserler seslendirildi. Etkinlikte bulunanların da eşlik ettiği eserler, sevgi, saygı ve özlemle seslendirildi.

Kıbrıslı Türk inşaatçı dolandırıcılıktan 4 yıl hapis yatacak

KİKİ Construction Ltd Direktörü Kiamil Alkan, dolandırıcılıktan dört yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Kıbrıslı Türk kökenli olan Kiamil Alkan, Wood Green Crown Court’ta çıktığı duruşmada dolayı suçlu bulundu.

MART – 2019

Kaan Aslan cinayetiyle ilgili gelişme

Hackney’de yaşayan 21 yaşındaki Türk genci Kaan Aslan cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Soruşturma sonucunda Kaan Aslan’ın çete savaşına kurban gittiği belirtildi. Herhangi bir çeteyle ilgisi olmayan Kaan Aslan’ın, sokakta bulunduğu sırada iki çete arasında yaşanan kavga nedeniyle, tanımadığı kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Türk okulları arasında bilgi yarışması gerçekleşti

Londra ve çevresinde Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren hafta sonu Türk okulları arasında bilgi ve kültür yarışması düzenlendi. Türkiye Eğitim Müsavir Hasan Ünsal ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik tarafından düzenlenen yarışmada, Türk dili, kültürü, tarihi, coğrafyası ve genel kültür konusunda sorular yönetildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi üyesi Küçük Londra’dan seslendi

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük ve asistanı Mine Balman, Londra’da bulunan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği binasında toplum üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kıbrıs’ta 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen trajik olayların sonucunda kayıp olarak listelenen kişilerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve iade edilmesi kriterleri çerçevesinde faaliyet gösteren Komite üyesi Küçük, Londra’da yaşayan Kıbrıslılara ulaşarak, kayıplarıyla ilgili bilgi almak amacında olduklarını belirtti.

Çanakkale Şehitleri İngiltere’de anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümünde Gosport Türk Deniz Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Gosport Belediye Başkanı Diane Furlong, Londra Asker Ataşesi Albay Candan Asçı, MÜSİAD Birleşik Kırallık Başkanı Mustafa Demir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Birleşik Kıbrıs için Londra’da harekete geçildi

İngiltere’de faaliyet yürütmekte olan Kıbrıslı örgütlerin temsilcilerinden ve toplum bireylerinden oluşan bir grup Kıbrıslı, Londra’da bulunan Kıbrıs Toplum Merkezi’nde bir araya gelerek, adada barışın sağlanması için toplandı. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar, adadaki sorun ile ilgili siyasi ilerleme olması için burada lobicilik faaliyetleri yürütmek için karar aldı.

Karakuş yazdığı tiyatro oyununu çocuklara armağan etti

Dönemin Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş tarafından yazılan ‘Together We are Enfield’ adlı tiyatro oyunu, Millfield tiyatro salonunda sergilendi. Toplumlar arasında engelleri yıkmayı ve insanlar arasında sevinci yaymayı amaçlayan tiyatro oyunu, Saray Karakuş tarafından Nina Lewis Hart ve sahne alan çocuklara armağan edildi. Enfield Belediyesi tarihinde ilk defa bir belediye başkanı Enfield hakkında tiyatro oyunu yazıp yönetti.

Tolga Aramaz’ın parti üyeliği donduruldu

Enfield Belediyesinin İşçi Partili Meclis Üyesi Tolga Aramaz’ın, bütçe görüşmelerinde yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle parti üyeliğinin dondurulduğu açıklandı. Aramaz, Enfield Belediyesi’nin bütçesinde yapılacak olan 18 milyon poundluk kesintiye karşı çıkmıştı.

NİSAN – 2019

Londra Sanat Forumu “Sanat ve Yaşam” etkinliği düzenledi

Londra Sanat Forumu, Yunus Emre Enstitüsü’nde bir araya gelerek “Sanat ve Yaşam” adında bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Londra Sanat Forumu üyeleri, dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Londra Yardım Melekleri ve Türk sanat müziği seslendiren birçok sanatçı katıldı.

Dünya Sanat Günü’ne binaen düzenlenen etkinlikte, şiirler, şarkılar ve edebiyat üzerine konuşmalar yapıldı.

Türk annenin büyük acısı

Londra’nın Bow bölgesinde meydana gelen bıçaklama olayında 16 yaşındaki Kıbrıslı genç Socaine sırtından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili konuşan anne Ayşe Derviş, oğlu Socaine’ın bıçaklandığını telefonda öğrendiği zaman şok olduğunu ifade ederek, olay yerine gittiğinde oğlunu kanlar içerisinde gördüğünü söyledi.

Londra’da 23 Nisan kutlandı

Türkiye Londra Büyükelçiliği, KKTC Londra Temsilciliği ve Türk Dili ve Kültürü Konsorsiyumu tarafından ortaklaşa yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Londra’da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Düzenlenen etkinliğe, Luton Hafta Sonu Okulu, Gümüşhane yöresi halk oyunları ile, Rauf Raif Denktaş Türk Okulu, Senden Daha Güzel bayrak gösterisi ile, Swindow Diyanet Türk Okulu, Aşık Maşuk halk dası ile, Ali Rıza Değirmencioğlu Türk okulu, Koro ile, Leicester Diyanet Eğitim ve Kültür Derneği, Türkiyem Müzik Rondu ile, Bickley Türk Okulu, Bu Dünya Bizim dans gösterisi ile, Portsmouth Türk Okulu, Türkmen Kızı dans gösterisi ile, İngiltere Diyanet Vakfı Türk Okulu, Koro ile, Hornsey Atatürk Okulu, Geçmişten Geleceğe Atatürk’ün Çocuklarıdan gösterisi ile, Batı Londra Okulu, Halk dansları ile, Waltham Forest Türk Okulu, Koro ile ve Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu ise Kıbrıs Halk Dansları gösterisi ile katıldılar.

“Çatışmaya ve Irkçılığa Hayır” paneli düzenlendi

Enfield Stand Up Racism gurubu Britanya Alevi Federasyonu’nda “Çatışmaya ve Irkçılığa Hayır” paneli düzenledi. Panele konuşmacı olarak Yahudi, Müslüman ve Afrikalı Carobbian Temsilcisi yer aldı. Britanya Alevi Federasyonu’nun ev sahipliği yaptığı panele yoğun katılım gösterildi.

Mühendisler Birliği, ‘Lefkoşa SOS Çocuk Yurdu’ yararına toplandı

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği’nin (TCEA), Lefkoşa SOS Çocuk Yurdu yararına düzenlediği 33’üncü Kuruluş Balosu’nda, mühendisler bir araya geldi. Geceye KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, eşi Tuncel Tuncalı ve aralarında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından ödüllendirilen mühendisler de katılım sağladı. Geceden elde edilen gelirin Lefkoşa S.O.S Çocuk Yurdu’na bağışlanacağı açıklandı.

Özersay, Manchester’da ‘Kıbrıs sorununu’ değerlendirdi

Manchester Üniversitesi Türk ve Kuzey Kıbrıs Derneği’nin düzenlediği ‘Türkiye, KKTC ve İngiltere Üçgeninde Son 50 Yıl Konferansı’nda konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs sorununu değerlendirdi.

MAYIS – 2019

Cemeren Yılmaz’ı öldürenlere 71 yıl hapis

Cemeren Yılmaz’ı bıçaklayarak öldüren, bununla da yetinmeyip görüntüleri sosyal medyada paylaşan canilere toplam 71 yıl hapis cezası verildi. Eylül 2018’de gerçekleşen saldırıda 16 yaşındaki Cemeren Yılmaz, Bedford şehrinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan soruşturmada saldırıdan birkaç hafta önce Cemeren’in erkek kardeşine rakip çete üyeleri tarafından saldırıya uğrayabileceğini, bununsa hiç iyi bitmeyeceği söylediği ortaya çıktı.

A10’da kazaya sebep olan Azer hapsedildi

Kuzey Londra’nın en işlek yollarından biri olan A10 üzerinde trafik kazasına sebep olan Azer Urger 3 buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildi. Polis ekiplerinin Ekim 2017’de A10 karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri denetimden kaçan Azer, bir kişinin yaralandığı ciddi bir trafik kazasına sebep olmuştu.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Londra’da kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 100. yıldönümünde Londra’da coşkuyla kutlandı. Farklı kurumlarım farklı adreslerde gerçekleştirdikleri etkinliklere yüzlerce kişi katıldı.

“Moris (Musa) Fahri’nin Yaşamı ve Eserleri” paneli düzenledi

Londra’da yaşayan Türk vatandaşı olan Moris Fahri, Açık Gazete, Troy Kitap ve Fieldseat/Kit@pEvi’nin düzenlediği “Moris (Musa) Fahri’nin Yaşamı ve Eserleri” başlıklı bir panelle anıldı. Edebiyatseverlerin katılım göstermiş olduğu panelde Gazeteci Faruk Eskioğlu, Fahri için “Moris bizim toplumumuzun bir değeriydi.” dedi.

Civan Terbas, Westminster’da “Genç Milletvekili” seçildi

Birleşik Krallıkta parlamentosunda her sene 11 ila 18 yaş arası gençler arasında yapılan seçimlerle genç milletvekili seçiliyor. Gençlerin kendi aralarında oy kullanarak yapığı seçimlerde bu sene 1800 kişi oy kullandı. Gerçekleşen genç milletvekili seçimini kazanan Civan Terbas, Westminster’da bulunan gençlerin sesi olacak. Daha 13 yaşında olan Civan Terbas, St George’s Catholic Okulu’nda öğrenimine devam etmekte.

Enfield’in ilk “Genç Belediye Başkanı” Okan Gürhan oldu

Enfield Belediyesi’nde, Okan Gürhan ilk “Genç Belediye Başkanı” seçildi. Enfield Belediyesi’nde daha önceki dönemde Gençlik Parlamentosu üyesi olan Okan Gürhan, Enfield Belediyesinin ilk “Genç” Belediye Başkanı seçildi. Henüz 15 yaşında olan Okan Gürhan’ın taç giyme töreni Enfield Civic Center’da gerçekleşti.

Türk kızı Binnaz Yaşar gururlandırdı

Binnaz Yaşar, yapılan Onkoloji Uzmanlığı mülakatında tam puan alarak büyük bir başarı elde etti. Ailesi aslen Türkiye’nin Tekirdağ şehrinden olan Yaşar, “İngiltere genelinde yüzden fazla kişinin katıldığı uzmanlık mülakatında büyük bir başarı elde ettim ve tam puan aldım. Bundan sonraki hedefim Onkoloji Uzmanı olarak kariyerime başlamak. Bunun için elimden geleni yapacağım. Her Türk kızı aklına bir şey koyarsa ve bunun için çalışırsa istediğini elde edebilir.” dedi.

HAZİRAN – 2019

9’uncu Britanya Alevi Festivali binlerce kişinin katılımıyla sona erdi

Avrupa ve İngiltere’de her sene bahar aylarında düzenlenen Alevi Festivallerinin en büyüklerinden bir tanesi olan 9’uncu Britanya Alevi Festivali, Hackney Downs Park’ta binlerce kişinin katıldığı son etkinlik ile kapanış yaptı.

Haringey’de bıçaklanan Barış Küçük hayatını kaybetti

Haringey’de bıçaklı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Barış Küçük, olayın ardından kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini sürdüremeyerek hayatını kaybetti. Tunuslu bir kişi tarafından gasp edilmek istenirken bıçaklanan Küçük, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğradı.

Londralılar Bayramı namazı için camilere akın etti

Londra’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılıp, bayramlaşmak için camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren pek çok camide farklı vakitlerde kılınan bayram namazlarına binlerce kişi katıldı. İngiltere’de yaşayan Türkiyeli ve Kıbrıslı vatandaşlar bayram coşkusunu bayram namazıyla paylaştı.

CTCC İngiliz Parlamentosunda ‘Brexit ve Ticaret’i konuştu

İngiltere’de faaliyet gösteren Britanya Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini ve ticareti kapsayan bir etkinlik gerçekleştirdi. Yerel Yönetimler, Toplumlar ve Konut Bakanı James Brokenshire’in ev sahipliğinde İngiliz Parlamentosu’nda yapılan etkinliğe Kıbrıslı Türk iş insanları ve özel davetliler katıldı.

MÜSİAD UK gençlerinden babalar gününde huzurevine ziyaret

Genç MÜSİAD UK Yönetimi ve Üyeleri, Babalar günü münasebetiyle etkinlik düzenleyerek huzurevi ziyaretiyle bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Genç MÜSİAD UK Başkanı Ali Aybakar ve yönetimi Londra’da bulunan Aspen Court Huzur ve Bakım Evi’ne ziyarette bulundu.

Manchester Day Festivalinde Türk rüzgarı estirdiler

Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği geçen yıl da Manchester Day Festivaline katılarak toplumumuzu ve ülkemizi temsil etti. Zeytin dalı getiren güvercin sembolü ana temasıyla evrensel barış mesajı veren dernek üyeleri, eğitim, sanat, kültür, müzik, mizah, dil, maneviyat, dans, yemek gibi konularda el emeğiyle resmedilen flamalar taşıdı.

3. Kıbrıs Türk Kültür Festivaline on binlerce kişi katıldı

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi öncülüğünde düzenlenen 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivaline on binlerce kişi katıldı. Festivale Kıbrıslısı, Türkiyelisi ve hatta farklı ülkelerden insanlar adeta akın etti. Henüz kırkı yeni çıkmış bebeğinden doksanına merdiven dayamış ulu çınarlarına kadar kadın erkek bir araya gelerek hem eğlendi, hem dinlendi.

Ömer Ölçer, Yemen için 5 bin pound topladı

İngiltere’de yaşayan dokuz yaşındaki Ömer Ölçer, Yemen için 5 bin 315 pound değerinde bağış topladı. Ölçer, tasarladığı bayram kartlarını satarak Yemen’e yardım için para topladı. Ömer Ölçer, okulunda, camilerde ve yerel işletmelerde yaklaşık 500 kart sattığını söyledi. Ayrıca Whatsapp ve Instagram’da aile üyeleri aracılığıyla tüm insanlara seslenerek ve Dubai, Türkiye, San Francisco, Almanya ve İngiltere’de kart satın alacak kişilere ulaştı.

TEMMUZ – 2019

Sivas Katliamında hayatını kaybedenler Londra’da anıldı

Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen katliamın yıl dönümünde Londra’daki Madımak Anıtı’nda bir araya gelen toplum üyeleri anma töreni gerçekleştirdi.

Bıçaklı saldırılara karşı Londra Belediyesi önünde protesto

Demokratik Güç Birliği Bileşenleri artan bıçaklı saldırılara karşı Londra Belediyesi önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi. Onlarca kişi açtıkları pankartlar ve taşıdıkları afişlerle bıçaklı saldırılara karşı başta belediye ve polis olmak üzere ülke yöneticilerini protesto etti.

30. Day-Mer Festivalinde Clissold Park doldu taştı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi tarafından bu yıl 30.’su düzenlenen Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali park şenliği binlerce insanın katılımı ile sona erdi. Festival resepsiyonu ve fotoğraf sergisi ile 12 Haziran’da başlayan Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali, 8 farklı etkinlikle on binlerce kişiyi bir araya getirmeyi başardı.

İstanbul’da yasaklanan onur yürüyüşü için elçilik önünde eylem

İngiltere’de faaliyet gösteren Özgürlük için Mezopotamyalı ve Anadolulu Kuirler grubu Londra’daki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Türkiye’nin Büyükelçilik binası önünde bir araya gelen eylemciler, İstanbul’da yasaklanan onur yürüyüşünü protesto etti.

Erdoğan Güzel cinayetinde yeni gelişme

Wood Green bölgesinde sahibi olduğu pastanenin önünde otururken dört yıl önce öldürülen Erdoğan Güzel’in katillerinin bulunabilmesi için olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Büyükelçilikte 15 Temmuz anması gerçekleşti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde ülkedeki Türk sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı törenle anıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Ümit Yalçın, FETÖ ile uzun soluklu bir mücadele verildiğini ve bu mücadelenin yurt dışında farklı nitelikler kazandığını söyledi.

Hasan Özcan’ın katillerine ömür boyu hapis cezası

Barking’de cinayete kurban giden Hasan Özcan’ın davasında yargılanan zanlılara ömür boyu hapis cezası verildi. Old Bailey mahkemesinde görülen davada Kareem Lasheley-Weeks en az 24 yıl hapis yatması koşulu ile ömür boyu hapse, Kareem Lashley-Weekes ise en az 19 yıl hapis yatması koşulu ile ömür boyu hapse mahkum edildiler. Cinayete adı karışına diğer iki zanlı olan Kamaal Modest 25 ay hapis cezasına çarptırılırken, Jonathon Efionayi ise 54 ay hapis cezası aldı.

Gülbahar Aslan sevenlerini yasa boğdu

Tatile gittiği otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gülbahar Aslan için Enfield Alevi Kültür Merkezinde veda töreni düzenledi. Adli tıp kontrolünün ardından memleketi Elbistan’a gönderilen Aslan, Elbistan Cemevinde yapılan cenaze törenin ardından Karaçar köyünde toprağa verildi.

İngiltere Kadın Platformu kuruluşunun 10. yıllını kutladı

Londra’da kadınlara yönelik çalışmalarıyla uluslararası kitlelere ulaşan İngiltere Kadın Platformu, (WPUK) düzenlenen bir resepsiyonla 10. yılını kutladı. Resepsiyona platform üyeleri, proje ortakları, gönüllü çalışanları ve destek grubu üyeleriyle, Enfield Belediye Meclis Üyesi Ayfer Orhan, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şarlak ve İngiltere’deki Hercules Construction şirketi kurucusu, Genel Müdürü Brusk Kıvılcım Korkmaz da katıldı.

Müjdat Altuntaş 14 yaşındaki çocuğa tecavüzden tutuklandı

14 yaşındaki bir kız çocuğuna saldıran ve tecavüz eden Müjdat Altuntaş tutuklandı. Rugby şehrindeki Overslade Lane üzerinde gerçekleşen saldırının ardından kaçan Altuntaş, günler sonra Bedfordshire şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Warwick Kraliyet Mahkemesine yargılanan Altuntaş, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tugay Hurman hayatını kaybetti

Yakalandığı Melonom yani cilt kanseri sebebiyle hayatını kaybeden İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi eski Başkanı Tugay Hurman için cenaze töreni yapıldı. Toplumun hemen her kesiminden insanların katıldığı cenaze töreni Wood Green’de yer alan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde (İAKM Cemevi) gerçekleşti.

Dalston’da sokakta yaşayan Türk otobüs durağında ölü bulundu

Sokakta yaşayan Musa Sevimli isimli Türk, aylardır yaşamak zorunda kaldığı otobüs durağında ölü bulundu. Doğu Londra’nın Dalston bölgesindeki bir otobüs durağında yaşam mücadelesi veren Sevimli’nin 30 Temmuz Salı sabahı öldüğü duyuruldu. Sevimli’nin sokakta ölmesinin ardından şok geçiren bölge sakinleri, Hackney Belediyesinin uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadıklarını savundu.

AĞUSTOS – 2019

Bluetooth kulaklıkla ehliyet sınavında kopya çeken kadın yakalandı

Ehliyet alabilmek için yazılı sınavda kablosuz (bluetooth) kulaklıkla kopya çeken Hatice S. yakayı ele verdi. Üç çocuk annesi olan 41 yaşındaki Hatice S., başörtüsünün altına sakladığı kablosuz kulaklıkla yazılı ehliyet sınavına girdi. Sınav sonrası bir personel tarafından sorgulanan Hatice S., hile yaptığını kabul etti. Çıkarıldığı mahkemede dolandırıcılıktan suçlu bulunan Hatice S., bir yıl ertelenmiş 20 hafta hapis cezasına ve 2 bin 115 pound para cezasına çarptırdı.

Rafet Filiz iki çocuğu yanındayken Enfield’de gasp edilmek istendi

Londra’da Sokak ortasında maskeli 2 hırsız, Kıbrıslı Türk Rafet Filiz’in kolundaki saati çalmak istedi. Eski bir dövüşçü olan Rafet Filiz çocuklarının önünde saldırıya uğradı. Enfield’de meydana gelen olayda, çocuklarıyla birlikte bir kafeden çıkan eski dövüşçü Rafet Filiz’in maskeli hırsızların hedefindeydi. Kolundaki lüks saati çalmaya çalışan hırsızlarla Filiz arasında çıkan arbedede, yere düşen dövüşçü yaklaşık 12 bin pound değerindeki saati çaldırmadı.

Yaz tatiline giden minik Başer hayatını kaybetti

Ailesi ile İngiltere’den Türkiye’ye tatile giden mini Başer, konakladıkları otelin havuzunda hayatını kaybetti. 4 yaşında olan Başer Arges Kaya, ebeveynlerinden habersiz girdiği su parkında boğuldu. Etraftaki insanların fark etmesi ile havuzun dibinden baygın halde çıkarılan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Başer Kaya, sevenlerini yasa boğdu.

İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a uzanan şefkat eli

İngiltere Kıbrıslı Türk Mühendisler Birliği (TCEA), her yıl düzenlemiş olduğu eğlence gecesinden toplanan karın tümünü, bu sene KKTC’deki SOS Çocuk Köyü Derneğine bağışladı. İngiltere Kıbrıslı Türk Mühendisler Birliğinin Sosyal Sekreteri Mine Bayar, Lefkoşa’daki çocuk köyünü ziyaret edip, Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız, Müdür Ahmet bey ve diğer görevliler ile görüşüp, şahsen 2 bin poundluk çeki kendilerine teslim etti.

Mesut Özil’in evinin yakınlarında iki Türk tutuklandı

Mesut Özil’in Londra’daki evinin yakınlarında bulunan iki şüpheli tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada, Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci adlı 27 yaşındaki iki kişinin gözaltına alındı.

Cafer Aslan cinayetini aydınlatana 20 bin pound ödül verilecek

Metropoliten Polis (MET) servisinden yapılan yazılı açıklamada iki yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk işadamı cinayetini aydınlatacak bilgi sahibi ya da görgü tanığına 20 bin pound para ödülü verileceği duyuruldu. Türk asıllı 54 yaşındaki Cafer Aslan 23 Ağustos 2017’de Enfield’deki Westminister Road üzerinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Britanya Alevi Federasyonu kayyum atamalarını siyah çelenkle protesto etti

Türkiye’de teröre destek gerekçesiyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına Londra’dan da tepki gösterildi. Britanya Alevi Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar kayyum atamalarına tepki olarak Türk Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

Türk dönercide lezbiyen çifte nefret suçu

Nottingham kentindeki bir Türk dönercide öpüşen lezbiyen çiftin kendileriyle alay eden ve mekandan kovan işletmecileri polise şikayet etti. İddiaya göre mekandakiler çift öpüştükten sonra, “Biz böyle şeyler görmek istemiyoruz. Burada bunları kabul edemeyiz” gibi ifadeler kullandı. Nottinghamshire Polis Departmanı, iddiaları doğrularken soruşturmanın “nefret söylemi” ve “nefret suçu” kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

İngiliz eşin verdiği böbrek de yetmedi

İngiltere’de yaşamını sürdüren İbrahim Çilesiz, 250 binde bir görülen ve enzim eksikliği rahatsızlığı olan Fabry hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığın neden olduğu böbrek yetmezliğinden dolayı 2012 yılında eşinden alınan böbrekle yaşamını sürdüren Çilesiz, bu böbreğin de yetersiz kalmasından dolayı yeni bir böbrek nakline ihtiyaç duyuyor.

EYLÜL – 2019

Day-Mer İngiliz usulü darbeye “Hayır!” dedi

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi, (DAY-MER), yayımladığı bir bildiri ile Başbakan Boris Johnson’un talebi üzerine Kraliçe’nin parlamentoyu askıya almasını kınadı. Bildiride Başbakan Johnson’un henüz güvenoyu bile almamasına karşın parlamentoyu tatil ettirmesi, siyasal bir darbe olarak nitelendirildi. Kraliçe tarafından onaylanan bu kararın demokrasinin beşiği olarak adlandırılan Britanya’da ikiyüzlü bir demokrasinin ortaya koyulduğunu ifade eden DAY-MER, ülkede mali sermaye ve kapitalist tekellerin korunması adına ülkenin işçi ve emekçilerini ve onların sorunlarını görmezden gelen bir karara imza atıldığını vurguladı.

Barış Küçük cinayetinde katil zanlısı hakim karşısına çıktı

Londra’da yaşayan toplum üyelerimizden Barış Küçük’ü öldürme suçundan yargılanan katil zanlısı ilk kez hakim karşına çıktı. Old Baley Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan davayı onlarca toplum üyemiz yakından takip etti. Haringey’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Küçük’ün katil zanlısı Cezayir asıllı Adam Tarik’ın yargılanmasına başlandı. Old Baley Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya zanlı video konferans yöntemiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Türk paralimpik yüzücü Londra’da madalya kazandı

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre kelebekte yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk, Londra’da bronz madalya kazandı. Londra’da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finalinde yarışan Öztürk Türk bayrağını göndere çektirdi.

İngiltere’nin en genç CEO’su bir Türk

Çocuklar için internette güvenli bir ortam yaratmayı amaçlayan iCoolKid’in başına 14 yaşındaki Türk asıllı Cenk Öz geçti. Henüz 9 yaşındayken hayalini kurduğu çocuklara yönelik dijital medya platformu ‘iCoolKid’i hayata geçiren 14 yaşındaki Cenk Öz, İngiltere’nin en genç CEO’su unvanını taşıyor.

Aleviler Londra’da ‘Aşure Lokması’ paylaştı

Londra’da yaşayan yüzlerce Alevi İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde ‘Aşure Günü’ dolayısıyla bir araya geldi. Kerbela Katliamı’nın 1339. Yıldönümü Londra’nın Wood Green’de bölgesinde bulunan İngiltere Cemevi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aşure günüyle anıldı. Hazırlanan yaklaşık 2 ton Aşure çorbası yüzlerce kişiye ikram edildi.

Türk moda tasarımcısı Tuncer Tonun Londra’dan dünyaya seslendi

Geçtiğimiz şubat ayında nostaljik Türk perdelerinden hazırladığı koleksiyonuyla İngiltere’de Britain’s top Designer ödülüne layık görülen genç tasarımcı Tuncer Tonun, bu defa doğa kıyımı ve orman yangınlarını konu alan koleksiyonuyla Londra’da beğeni topladı. Tuncer Tonun ‘Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Fashions Finest moda gösterisine ‘The Birth of The Goddess’ (Tanrıça’nın Doğumu) koleksiyonuyla katıldı.

İlker Kılıç’ı Kaybettik

Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan, Kıbrıs Türk örgütlü mücadelesini önemli isimlerinden İlker Kılıç yaşamını kaybetti. CTP Londra ve Demokrasi Derneği’nde uzun yıllar başkanlığını da yapan İlker Kılıç, bir süredir tedavi görmekteydi. Londra’da yapılan cenaze töre sonrasında Lefkoşa’ya gönderilen Kılıç, Kıbrıs’ta toprağa verildi.

EKİM – 2019

Akile Işın’a sanat ödülü verildi

TWPA Fahri Başkanı Akile Işın, çizmiş olduğu resimlerle Silver Week Art yarışmasında ödül kazandı. Bakım evlerinde yaşayan insanlar arasında düzenlenen yarışmada ödül alan Akile Işın’ı, TWPA Başkan Semahat Mustafa, Havva Beyzade, Hülya Şükrü, Osman Şükrü, Nevran Ali yalnız bırakmadı.

KKTC Turizm Bakanı Londra’da 3 farklı toplantıya katıldı

LONDRA’DA temaslarda bulunan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Londra temasının ilk gününde KKTC Londra Temsilciliği ve TC Londra Büyükelçiliği ziyaretlerinin ardından üç farklı toplantı gerçekleştirdi. Temaslarına İngiltere’deki tur operatörleriyle bir araya gelerek başlayan Üstel, ardından toplum temsilcileriyle görüşüp aynı günün akşamında bazı iş insanlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

Britanya’daki başarılı Kıbrıslı Türkler ikinci kez belirlendi

BRİTANYA Kıbrıs Türk Toplumu başarılarını Merkez Londra’da düzenlenen özel bir gece ile iki yıl aradan sonra yeniden kutladı. Bu senenin en başarılı Kıbrıslı Türkleri arasında; Kraliçe’den MBE unvanı alan ünlü moda tasarımcısı Hussein Chalayan, Baroness Meral Hussein-Ece OBE, İngiltere’nin en büyük Kıbrıs Türk şirketi JJ Food Service’in CEO’su Mustafa Kiamil, aktör Tamer Hassan, Liverpool Futbol Kulübü’nde ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynayan Rhian Brewster yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı protestoları yapıldı

TÜRKİYE tarafından Suriye’nin kuzey doğusuna yönelik askeri harekatı devam ederken Londra’da da protestolar vardı. Merkez Londra’nın farklı bölgelerinde farklı günlerce bir araya gelen yüzlerce kişi askeri harekatı protesto etti. Farklı milletlerden insanların da katıldığı protesto gösterisinde “Türk devletinin Kürtler üzerindeki savaşını durdur, sessizliği boz”, “Britanya Türkiye/IŞID’e desteğini kes” sloganlı pankartlar taşındı.

Talia Tosun için donor arama çalışmaları başladı

KIBRISLI lösemi hastası Talia Tosun’a uygun kök hücre bulunması için başlatılan donor bulma kampanyaları başlatıldı. İngiltere Türk Kadınlar Yadım Derneği (TWPA) ev sahipliğinde gerçekleşen ilk kampanyaya onlarca kişi katıldı. Gerçekleşen etkinliğe her yaştan özellikle de gençlerin ilgi göstermesi umut verdi.

Londra’da Cumhuriyet coşkusu yaşandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu tarafından bir balo organize edildi. Türkiye’den gazeteci Ümit Zileli ve İngiltere’de ikamet etmeye başlayan sanatçı Melisa Kenter’in onur konuğu olarak katıldığı geceye bürokratlar, siyasetçiler, toplum temsilcileri ve Türkiye sevdalıları katıldı. İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer öncülüğünde gerçekleşen geceye katılım yoğun oldu.

KASIM – 2019

White Hart Lane’de polise çarpan Aydın Altun cinayete teşebbüsten tutuklandı

ŞÜPHELİ sıfatıyla kendisini durdurmak isteyen polis memuruna arabasıyla çarpan 25 yaşındaki Aydın Altun, cinayete teşebbüsten tutuklandı. Polis şüphelendiği için Kuzey Londra’nın Tottenham bölgesinde yer alan White Hart Lane semtinde Aydın Altun’un aracını durdurdu fakat duran araç bir anda hızlanarak polise çarptı. Olay bir gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Altun, ateşli silah bulundurma ve cinayete teşebbüs suçlarıyla tutuklandı.

Kayra Özsezer’e destek kampanyaları başlatıldı

HENÜZ hayatının baharında olan 20 yaşındaki Kayra Özsezer beyin tümörüyle mücadelesinde destek kampanyaları başlatıldı. Özsezer, Kıbrıs’taki tatili sırasında yaşadığı travmayla acı gerçeği öğrendi. Tatilde araç kiralayan Özsezer, sürüş yaptığı sırada büyük bir kaza atlattı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde doktor, Özsezer’in yüzünün yarısının felç geçirdiğini açıkladı. Temmuz ayının sonunda İngiltere’ye dönen Özsezer, derhal hastaneye giderek muayene oldu. Yapılan testlerin ve biyopsinin ardından Özsezer’in beynindeki tümörün 4. aşamada olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma alınan 20 yaşındaki genç bir dizi tedaviler gördü.

KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü Londra’da kutlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yılı Londra’da coşkuyla kutlandı. KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye onlarca kişi katıldı. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolosu Çınar Ergin, yabancı uyruklu siyasetçiler ve bürokratların yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, politikacı ve vatandaşın katıldığı davet, 15 Kasım Cuma akşamı gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu toplum üyelerimizle buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarından finans çevrelerine kadar birçok farklı isim, kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunduğu Londra’da, toplum üyelerimizle de bir araya geldi. Kuzey Londra’daki Dominion Centre’ı dolduran yaklaşık 500 kişi, İmamoğlu’nu, alkışlar ve “Ekrem Başkan”, ”İstanbul’un umudu İmamoğlu’ tezahüratlarıyla karşıladı.

Apartmandan düşerek hayatını kaybeden Ali bebek toprağa verildi

LONDRA’NIN Tottenham semtinde belediyeye ait bir plazanın 9’uncu katından düşerek trajedik bir şekilde yaşamını yitiren Gökhan Kurtaran- Duygu Ağaç çiftinin 18 aylık bebekleri Ali Kurtaran gözyaşları içinde toprağa verildi. Londra’da yaşayan toplumumuz acılı aileyi ve Ali bebeği son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

KKTC Başbakanı Tatar Londra’ya geldi

YILLAR sonra Londra’ya gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ziyaretinin ilk gününe basın mensuplarını kabul ederek başladı. Başbakan Tatar, Londra’da ilk gününe ise basın mensuplarını kabul ederek başladı. KKTC Londra Temsilciliğinde gerçekleşen görüşme güncel konuları değerlendirip, yöneltilen soruları yanıtladı.

ARALIK – 2019

Day-Mer 30. yılında 100 yıllık birikimini kutladı

BİRLEŞİK Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplumların en köklü kurumlarından biri olan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi, kuruluşunun 30. yılını coşkuyla kutladı. Day-Mer, Türkiye’den İngiltere’ye artan göçün en yoğun olduğu 1989 yılında kurulmuştu. İşçi ve emekçilerin haklarını savunmak, ezilenlerin yanında yer almak için kurulduğu günden bu yana aktif çalışmalar yürüten Day-Mer, yüzlerce üyesi ve binlerce dostuyla aynı duygular içinde kuruluşunun 30. yılını kutladı.

Erdoğan Kraliçe Elizabeth’in verdiği resepsiyona katıldı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO’nun 70’inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona, eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı.

Türk marketine bıçaklı saldırı

İNGİLTERE’DE Türk marketi sahibini Allah korudu. İş yeri sahibi Özcan Yıldırım, saldırı esnasında göğsüne bıçak saplamak isteyen soyguncuya karşı elini siper ederek karşı koydu. Yaralanan market sahibi kaldırıldığı Poole Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde bir gün tutulduktan sonra taburcu edildi.

Londra Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet hayatını kaybetti

LONDRA Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet hayatını kaybetti. Merhume Nurten Mehmet, Birleşik Krallık’ta kansere farkındalık ve kanserli hastalara yardım amaçlı kurulan Londra Yardım Melekleri Derneğinin başkanlığını yürütüyordu. Beyin kanaması geçiren Mehmet yaşamını yitirdi.

İngiltere Ayşegül Peker’i konuştu

TÜRK iş insanı Ayşegül Peker, Londra’daki uyuşturucu bağımlılarını zehir batağından kurtararak Cobham kasabasının ‘iyilik meleği’ oldu. Londra’ya yakın Cobham kasabası milyon dolarlık malikaneleri, özel okulları ve köklü tarihiyle Antonio Banderas, Angelina Jolie ve Brad Pitt gibi isimlerin gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme gelirken uyuşturucu bağımlılığıyla da boğuşuyor. Türk iş insanı Ayşegül Peker’in girişimleri ise kente soluk aldırdı, yüzlerce insan bu zehrin pençesinden kurtuldu.

Serpil Ece Islington’da yılın tüccarı seçildi

ISLINGTON’UN 2019 Yılı Pazar Tüccarları sonuçları, Chapel Pazar Festivali etkinliğinde açıklandı. Pazar tüccarlığı yapan Serpil Erce ve David Jackson, Islington’ın 2019 Yılı Pazar Tüccarı olarak seçildi. Islington sakinleri tarafından yapılan oylamada Whitecross Sokak Pazarı’ndaki Sunny Olive Tree tezgahıyla hizmet veren Serpil Ece yılın tüccarı olmaya layık görüldü.

Feryal Clark parlamentoya giren ilk Türkçe konuşan kadın milletvekili oldu

Erken genel seçimde İngiliz parlamentosu tarihinde bir ilk gerçekleşti. Enfield North bölgesinden İşçi Partisinin milletvekili adayı gösterdiği Feryal Demirci-Clark oyların çoğunu alarak seçim yarışında galip geldi. Resmi sonuçlara göre Clark, Türkçe konuşan toplum üyeleri içinde İngiliz parlamentosuna giren ilk kadın milletvekili oldu.