DAY-MER 2020’ye umudunu büyüterek giriyor

Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi (DAY-MER) Yönetim Kurulu yazılı bir açıklamayla 2019 yılında yaşanan ekonomik, politik ve sosyal olayları değerlendirerek “DAY-MER, din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden bütün uluslardan emekçilerin birlikte yaşamasına ve ortak mücadelesinin güçlenmesine katkı sunmaya devam edecektir.” dedi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“2020’ye umudumuzu büyüterek giriyoruz!

İnsanlık iyisiyle kötüsüyle bir yılı daha bitiriyor, yeni bir yıla, yeni bir on yıla adımını atıyor. Her yeni yıl aynı zamanda geleceğe dair umutların büyüdüğü bir yıldır. Çünkü insanca bir yaşam ve gelecek umudu dün olduğu gibi bugün de devam ediyor.

Geride bıraktığımız 2019’da olanlar yaşadığımız sistemin insanlığın sorunlarını çözmediği gibi büyütmeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Ekonomideki kriz belirtileri, ona bağlı kitlesel işten atma planları, işsizlik, yoksulluk, ırkçılık ve ayrımcılık, savaş ve silahlanma, küresel ısınma… Önümüzdeki on yılın en önemli sorunları olmaya devam ediyor. Bu sorunlar karşısında gerçek anlamda çözümü olmayan ve yaklaşık on yıldır İngiltere’de gibi bir ülkede hükümette olan Muhafazakar Parti uyguladığı devasa kesintilere rağmen Brexit nedeniyle gerçekleşen üçüncü seçimde de galip çıktı. Irkçılığın ve milliyetçiliğin güç kazanması sosyal sorunların suistimal edilmesinden kaynaklanıyor.

2019’da dünyanın dört bir yanında zamlara, yoksulluğa, haksızlıklara ve baskılara karşı milyonlarca insan sokağa çıktı. Komşu ülke Fransa yeni yıla grevlerle giriyor. Yine küresel ısınmaya ve doğanın tahribatına karşı yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü büyük hareket geride bıraktığımız yıl içinde yaşandı. Yaşadığımız İngiltere’de de başını gençlerin çektiği çevre eylemleri geleceğe dair umutlarımızı büyüttü. Çevreyi istedikleri gibi kirletmeye devam edebileceklerini sanan ülkeler ve tekeller milyonların sokağa çıkmasıyla dünyanın sahipsiz olmadığını açık olarak gördüler.

2019’da ortaya çıkan büyük toplumsal hareket insanlığın çaresiz olmadığını, sokağa çıktığında bazı değişimleri zorladığını bir kez gösterdi. Bu nedenle sokağın gücü en büyük zorbalardan daha güçlü.

İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli göçmenler olarak, çürüyen, yozlaşan, itibar kaybeden, insanlığa umut vermeyen sistemin yerine daha iyinin kurulmasının sancılarının yaşandığı şu dönemde gelişmelere seyirci kalmayalım. Bizi ilgilendiren her olay ve gelişme karşısında birlikte yaşadığımız farklı uluslardan emekçilerle, kadınlarla, gençlerle gücümüzü birleştirdiğimizde geleceğe daha umutla bakmamızın nedenleri de çoğalacaktır.

2019’un son günlerinde 30. mücadele yılını kutlayan DAY-MER, din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden bütün uluslardan emekçilerin birlikte yaşamasına ve ortak mücadelesinin güçlenmesine katkı sunmaya devam edecektir.

Bu nedenle 2020’nin her türden haksızlığa ve ayrımcılığa karşı birlikte mücadelenin büyüdüğü bir yıl olmasını diliyoruz.”