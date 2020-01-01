Sivas Kangalı Londra’da şüpheli bir kişiyi etkisiz hale getirdi

3 hours önce
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Sivas Kangalı köpeğini yürüyüşe çıkaran Özgür Tandoğan Canyurt, şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin yakalanmasını sağladı.

Londra’da yaşayan müzisyen Canyurt, Chingford bölgesinde gece yürüyüşüne çıktığı Yaman adlı köpeğiyle evlerin ve arabaların kapılarını ve pencerelerini kontrol eden kapüşonlu bir kişiyi fark etti.

Şüpheli kişiye fark ettirmeden takibe başlayan ikili daha sonra şüpheliye yaklaşarak onu etkisiz hale getirdi.

Şüphelinin 6. ev denemesinin ardından onu durdurmak istediğini söyleyen Canyurt, “Kaçmaya çalıştı ama kımıldarsa ve kaçarsa köpeği serbest bırakacağımı söyleyerek onu durdurdum.” dedi.

Olay esnasında telefonun şarjının bittiğini söyleyen Canyurt, etraftan biri geçene kadar beklediklerini, daha sonra yoldan geçen bir araç sürücüsünün yardımıyla polise ihbar ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı göz altına aldı.

Henüz 1 yaşında ama 65 kilo olan yavru kangalın, tehlikeli olmadığını fakat şüphelinin yine de korktuğunu söyleyen Canyurt, polis memurlarının da Yaman’ı sevdiğini ve onunla oynadığını dile getirdi.

 

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