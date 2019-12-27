İngiltere göç serüvenimiz kitaplaştı

Gazeteci Faruk Eskioğlu’nun, “Londra’da Bizim’kiler” başlıklı üç kitaplık külliyatı Londra’da piyasaya çıktı. Kitap Türkiye’den de sipariş edilebilecek.

“Londra’da Bizim’kiler” ile ayrıntılı bilgiyi, kitap edinme yöntemlerini hatta kitaplarda adınız geçiyorsa hangi kitabın kaçıncı sayfasında olduğunu kolayca londradabizimkiler.com adresine girerek bulabileceksiniz.

Gazeteci Eskioğlu; üzerinde 8 yıldır çalıştığı Türkiyeli toplumun 150 ve Kıbrıslı toplumun 100 yıllık göç serüvenini ele alan üç ciltlik Türkçe ve İngilizce kitabı “Londra’da Bizim’kiler”in 1 Ocak 2020’den itibaren aşağıdaki Londra’daki Fieldseat / Kit@pEvi ve toplum gazetelerinden 50 sterlin karşılığında alınabileceğini söyledi:

TOPLUM ARŞİVİ KİTAPLAŞTI

Deneyimli gazeteci kitabını şöyle anlattı:

“Londra’da Bizim’kiler’in ilk cildi Türkiye ve Kıbrıs’tan göçü, toplumun oluşumu ve kurumlaşmayı tarihsel sıra içinde anlatıyor. İkinci cilt ise toplumda kültür, sanat ve sporu anlatıyor. Üçüncü kitap da ‘Toplumun Yüzü’ ara başlığı ile sözsel tarih çalışması. Toplumun gelişmesine katkıda bulunmuş ve kendi özgeçmişleri çalıştıkları sektörün gelişimiyle örtüşen 100 ismin biyografisini içeriyor.”

“Üç kitaplık set toplam 1152 sayfa ve A4 boyutunda kaliteli kuşe kağıda basılı” diyen Eskioğlu, kitaplarda bir kısmı arşiv değeri olan 2 bine yakın fotoğraf yer aldığını, 100 ismin biyografisinin yanı sıra binden fazla toplum üyesinin de tanıtıldığını söyledi.

“İKİ DİLDE A4 BOYUTUNDA”

Eskioğlu, kitapların iki dilli olmasını da şöyle açıkladı:

“Toplumda bir evde iki dilden birini tercih edenler olduğu düşünüldü. Sayfaların tasarımında sağ sayfa Türkçeye, sol da İngilizceye ayrıldı. Böylece fotoğraflar ortak kullanılmış oldu. Kitabın İngilizce olmasının bir diğer önemi de yabancı araştırmacılara kaynak olsun istedik. Ertanç Hidayettin ilk iki kitabın, Fiona Carey de üçüncü kitabın İngilizce metnini edit ettiler. Dostlarım Hidayettin ve Carey gerçekten özverili bir destek sundular. Çalışmayı ince eleyip sık dokuyan can dostum Av. Muhammet Çankıran ise hukuk danışmanımızdı.”

“Toplum araştırmasında ‘kazdıkça çıktı’ desem yanlış olmaz. Bu nedenle çalışma 8 yıl sürdü” diyen Eskioğlu, Toplum tarihiyle ilgili tam bir külliyat ortaya çıkmış oldu. Bilimsel değeri bulunan bir kaynak olması için titiz bir çalışma yürütüldü. Böylesi uzun erekli çalışmaya destek olanlara kitapta uzun bir teşekkür listesi yer alıyor. Umarım okur da oya gibi ince işlenen bu çalışmayı beğenir” diye devam etti.

Eskioğlu, kitabın ana başlık seçimini de şöyle anlatı:

“1950’lerde Kıbrıslı toplumun oluşmaya başladığı ve 1970’lerden itibaren Türkiye’den gelenlerle ortak bir toplumu oluştuğu görülüyor. Türkiye’den gelen Türkler, Kürtler ve Kıbrıs’tan gelen Türklerin kültürlerinin de ortak toplumda harmanlandığı görülüyor. Hem Türkiye, hem de KKTC’deki hükümetlerin hatta aile yakınlarının toplumu bir erzak deposu yani ‘kiler’ gibi gördüğü, gelinen ülke yöneticilerinin toplumun gelişimi ya da sorunlarına el uzatmadığı bir gerçek. Bunun için Türkçe başlıkta kelime oyunuyla ‘Londra’da Bizim’kiler‘ demeyi tercih ettim. İngilizce başlık ise ‘Birleşik Krallık’taki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan Gelen Toplum’ dedik.”

“LONDRA’DA BİZİM’KİLER” İÇİN KİM NE DEDİ

Londra’da Bizim’kiler’in üç bölümünde yer alan önsözlerde çalışma şöyle değerlendirildi:

PROF. DR İBRAHİM SİRKECİ: Eskioğlu genel akıcı anlatısının yanında hem kendi köşe yazılarına hem başkalarının yazılarına yer verdiği bu çalışmayı yüzlerce fotoğraf ile bir nevi taşınabilir toplum müzesi oluşturmuş. Londra’yı ve Türkiyelilerin yaşamlarını merak edenler için paha biçilmez bir kaynak ortaya çıkardığı için Eskioğlu’nu tebrik ediyorum.

AYDIN ÇUBUKÇU: Eklemeden geçemeyeceğim, Faruk Eskioğlu’nun kendi hikâyesi, bu sürecin basit ve küçük bir parçası değildir. Eğer tarih, yalnızca geçmişteki olayların deposu değil de insan hayatının tüm yönleriyle dile getirilmesi ise, Faruk Eskioğlu, burada bir tanık ve anlatıcı olmanın ötesinde, o tarihi yapanlardan biri olarak anılacaktır.

PROF. DR. MEHMET ALİ DİKERDEM: Bu serüven, anlatılması gereken bir serüvendi. Anadolu ve Kıbrıs mozaiğinin oluşumunu Faruk Eskioğlu’ndan başka anlatabilecek kim olabilirdi?

KİTAP SATIŞ NOKTALARI

– Açık Gazete: Faruk Eskioğlu, 07904 917223

– Londra Gazete: 177 Green Lanes N13 4UR, 020 8889 5025

– Olay Gazetesi: 100 Green Lanes, Hackney, N16 9EH, 020 79239090

– Haber Gazetesi: 471 Green Lanes, Palmers Green N13 4BS, 020 8882 8200

– Eurovizyon: Mustafa Köker, 07785 258541

– Evrensel: Arif Bektaş, 07939 084264

– Fieldseat / Kit@pEvi: 665 High Rd, Tottenham, London N17 8AD, 07539073304

– Net Music: 24 Stoke Newington High St, Clapton, London N16 7PL. 020 7923 1304