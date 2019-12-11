İngiltere Ayşegül Peker’i konuşuyor

TÜRK iş insanı Ayşegül Peker, Londra’daki uyuşturucu bağımlılarını zehir batağından kurtararak Cobham kasabasının ‘iyilik meleği’ oldu.

Londra’ya yakın Cobham kasabası milyon dolarlık malikaneleri, özel okulları ve köklü tarihiyle Antonio Banderas, Angelina Jolie ve Brad Pitt gibi isimlerin gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme gelirken uyuşturucu bağımlılığıyla da boğuşuyor. Türk iş insanı Ayşegül Peker’in girişimleri ise kente soluk aldırdı, yüzlerce insan bu zehrin pençesinden kurtuldu.

PERİ MASALI GİBİ

Bölgenin önde gelen gazetelerinden Surrey Advertiser, Peker’i sayfalarına taşıdı ve bir ‘peri masalı’ yarattığına dikkat çekti. Haberde, Peker’in yardımlarıyla uyuşturucudan kurtulan Evangelos Pieri’nin yıllardır gerçekleştirmeyi hedeflediği ilk kokain terapi grubunu Cobham’da toplamayı başardığı belirtildi.

Hedefinin bir rehabilitasyon merkezi kurmak olduğu; bunu da Ayşegül Peker’in destekleriyle hayata geçirmeyi planladığı söyleyen Pieri, “Bana inandı; umut ve cesaret verdi. Benim için maddi ve ruhsal olarak yaptığı adeta bir peri masalı gibi!” dedi.